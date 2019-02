Wenn am Sonntag um 17 Uhr Ortszeit in Los Angeles die Oscars vergeben werden, dann darf auch eine Frau, die am Bodensee aufgewachsen ist, auf die goldene Trophäe hoffen. Neben dem Film "Werk ohne Autor" von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck ist – kaum beachtet – ein zweiter deutscher Beitrag am Start. "Of Fathers and Sons – Kinder des Kalifats" ist für den "Oscar" als bester Dokumentarfilm nominiert. Den 90-minütigen Streifen produziert hat die Berliner Basis Filmproduktion – und damit Eva Kemme.

Die 39-Jährige wurde in Friedrichshafen geboren, ist in Immenstaad aufgewachsen. "Hinter unserem Haus in Kippenhausen haben die Obstplantagen angefangen. Auf dem Land aufzuwachsen ist doch das Schönste, was man sich vorstellen kann", erzählte die Wahl-Berlinerin am Donnerstagabend per Videotelefonie direkt aus LA, wo der Tag gerade begonnen hatte. Sie flog bereits am Dienstag in die Staaten, weil der Film auch bei den "Independent Spirit Awards" nominiert ist, die heute in Santa Monica verliehen werden.

Abi am KMG, Studium in Ravensburg

Die Fotos ihrer Tochter aus Jugendzeiten, die Jutta Kemme auf die Schnelle gefunden hat, zeigen einen fröhlichen Teenager. Nach der Grundschule in Immenstaad ging Eva Kemme eine Zeit lang in Markdorf und Meersburg zur Schule, machte ihr Abitur am Karl-Maybach-Gymnasium. Auch an der Dualen Hochschule in Ravensburg weiß man offensichtlich noch nicht, dass sie jetzt eine Absolventin haben, die für die Oscars nominiert wurde. Hier hat Kemme Medienbetriebswirtschaft studiert und parallel in den Münchner Bavaria-Studios gelernt. Danach führte sie der Berufsweg nach Berlin. "Ich hab‘ damals ganz klassisch als Produktionsassistent angefangen, nach acht Jahren Arbeit aber 2009 beschlossen, noch einmal zu studieren, und zwar an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin", erzählt Eva Kemme. Schon im dritten Jahr stieg sie in ihre Firma ein, die Basis Berlin Filmproduktion, ist also seit 2011 als Produzentin im Film-Geschäft.

Schon viele Preise erhalten

Und das ausgesprochen gut: Der Spielfilm "LOMO – The Language of Many Others", der 2017 beim Filmfest in München prämiert wurde und 2018 in die Kinos kam, war ihr Abschlussfilm. Hier spielte der deutsche Shooting-Star der Filmbranche, Jonas Dassler, seine erste Hauptrolle. Er weilt derzeit auch in LA, weil er in Donnersmarcks Oscar-nominiertem "Werk ohne Autor" ebenfalls die Hauptrolle spielt. Mit "Of Fathers and Sons" ist dem Team um Eva Kemme eine schon mehrfach ausgezeichnete Produktion gelungen (siehe Kasten). "Eine Oscar-Nominierung kommt ja nicht von heute auf morgen", erklärt die Produzentin. Dass der Dokumentarfilm beim "Sundance-Festival" in der internationalen Kategorie letztes Jahr gewonnen hat, wertet sie heute als ein Zeichen dafür.

Kein Wohlfühl-Kino

Dabei ist der Film alles andere als einfach: Die Protagonisten sind der zwölfjährige Ayman und sein ein Jahr älterer Bruder Osama. Die beiden wachsen in Syrien auf und sollen islamische Gotteskrieger werden. So jedenfalls erzieht sie ihr Vater, der al-Nusra-Rebellenführer Abu Osama. Dessen größter Traum ist die Errichtung eines Kalifats ist. Regisseur Talal Derki ist für "Die Kinder des Kalifats" in sein Heimatland zurück gegangen und hat sich als Anhänger der Salafisten ausgegeben. So gewann er das Vertrauen der radikal-islamistischen Familie und konnte sie über einen Zeitraum von zwei Jahren im Alltag begleiten. Der Film zeigt einzigartige und emotionale Einblicke in eine sonst hermetisch abgeriegelte Welt.

Einziger ausländischer Film in der Kategorie

Was bedeutet die Oscar-Nominierung für Sie? "Das ist natürlich ein Traum seit der Filmhochschule", gibt Eva Kemme zu. Für Dokumentarfilme gibt es keine Sparte für ausländische Produktionen so wie beim Spielfilm. Die Chance, dass der einzige nicht-amerikanische Film den Oscar gewinnt, sei daher relativ gering. Deshalb ist für das Berliner Produzententeam mit Eva Kemme, Ansgar Frerich und Thomas Siebert die Oscar-Nominierung schon Auszeichnung genug. "Mein Favorit ist der Dokumentarfilm über Ruth Barder Ginsburg, weil die Frau als Ikone der liberalen Demokratie und der Frauenrechtsbewegung in Amerika sehr relevant ist, gerade jetzt in Zeiten eines Präsidenten Trump", sagt die gebürtige Häflerin.

Kein Kleid für den roten Teppich

Auf die Oscar-Nacht in LA und den berühmten roten Teppich freut sie sich. "Man darf nicht vergessen, dass das ein riesiger Zirkus ist." Am Telefon verriet sie lachend, dass sie sich schon Energie-Riegel gekauft habe. Befreundete Produzenten aus Berlin, die als Nominierte für den besten ausländischen Film schon zwei Mal dabei waren, hätten ihr diesen Tipp gegeben. "Wir werden zwischendurch richtig Hunger haben, sagen sie. Und man verbringt offenbar viel Zeit in der Bar wegen der Werbeunterbrechungen", verrät Eva Kemme ein bisschen vom Oscar-Rummel hinter den Kulissen.

Bleibt die Kleiderfrage. Eva Kemme lacht: "Das erste, was ich mir nach der Nachricht über die Nominierung durch den Kopf schoss, war: Yes, ich bin nominiert! Als zweites: Ich brauche ein Kleid. Aber es wird ein Anzug, nachdem mir die ganze Kleiderfrage dann doch auf den Geist gegangen ist", erzählt sie frei heraus.

Zuhause in Kippenhausen ist die 39-Jährige nur noch selten. Ihre Schwester lebt in München, mit ihren Eltern treffe sie sich meistens da. Außerdem sei es von Berlin an den Bodensee ein langer Weg, seit die Fluggesellschaft Intersky pleite ist. Sie ist kurioserweise im November 2015 mit dem letzten Flug der Linie nach Berlin zurückgeflogen. Vor allem ihr war es zu verdanken, dass damals der Ausnahme-Pianist David Helfgott im Graf-Zeppelin-Haus spielte. Er ist der Protagonist eines Dokumentarfilms, den sie mit produziert hat. "Hello, I am David" wurde in Friedrichshafen am Abend zuvor in einer Vorpremiere gezeigt. "Of Fathers and Sons" läuft zuerst in Berlin, München und Hamburg.

