Tiefgaragenbrände habe es im vergangenen Jahr leider gleich drei gegeben, merkte Stadtbrandmeister Louis Laurösch zum Hintergrund an: unter einem Wohngebäude beim Klinikum (1. Juni 2018), unter dem Erweiterungsbau des Hotels Traube in Fischbach (1. Dezember 2018) und der Brand im Parkhaus am See (30. Dezember 2018).

Beim Eintreffen in Efrizweiler verbinden die Feuerwehrleute die Löschschläuche sofort mit den Hydranten, hier in der Straße Im Winkel. | Bild: Wex, Georg

Angenommen wurde, dass zwei Bewohner mit einem Schweißgerät den Auspuff eines Autos in der Tiefgarage reparieren wollten. Dabei entzündeten sich Schmiermittel und Fette, sodass ein Brand mit starker Rauchenentwicklung entstand. Fahrlässigerweise hatte die Männer ein Verlängerungskabel durchs Treppenhaus des Gebäudes 3 in die Tiefgarage verlegt.

Ein Feuerwehrmann zeiht einen großen Entlüfter zur Tiefgarage, um den Rauch heraus zu bekommen. | Bild: Wex, Georg

Damit es nicht durch die Türen der Schleuse beschädigt wird, hatten sie unter diese Holzkeile verkeilt. Die Folge: Der Rauch zog auch in das Treppenhaus des Gebäudes 3. Ein Anwohner bemerkte den Rauch und löste Alarm aus, ein anderer Bewohner flüchte auf die Dachterrasse. Die beiden Autobastler wurden unterdessen vom Rauch in der Tiefgarage überwältigt.

Ein Junge wird vom Dach des Gebäudes mit einer Leiter gerettet, auf das er sich vor dem Feuer gerettet hat. | Bild: Wex, Georg

Feuerwehr Kluftern ist schnell am Einsatzort

Die Feuerwehr aus Kluftern mit Unterstützung von Nachbarabteilungen war schnell vor Ort, 34 Mann mit sechs Fahrzeugen plus fünf Johanniter mit zwei Fahrzeugen. Einsatzleiter war Damian Krämer. Erste Aufgabe war es, in die Tiefgarage zu kommen und die beiden Schrauber zu retten.

Stark hustend beziehungsweise bewusstlos wurden sie von Atemschutzträgern aus der verrauchten Tiefgarage getragen und den Johannitern übergeben. Der Einsatz der Drehleiter wurde nicht notwendig, da eine Leiter zur Rettung des Jungen auf dem Dach ausreichte. Teilweise parallel wurde das Fahrzeug gelöscht und mit der Entrauchung des Treppenhauses und der Tiefgarage begonnen.

Die Johanniter versorgen einen aus der Tiefgarage geretteten Menschen. | Bild: Wex, Georg

Kräfte haben für diese Lage ausgereicht

„Für diese Lage hätten die Kräfte gerade so ausgereicht“, meinte Damian Krämer in der Nachbesprechung. Das unterstrich auch Louis Laurösch. Bei der Übung sei nur Discorauch eingesetzt worden, meinte er, in Wirklichkeit entstünde tiefschwarzer Rauch, der den Rettungskräften die Sicht nehme und bei dem die Gefahr bestehe, dass er die Siedlung bis in die Nachbarschaft verraucht.

Der Gerettete vom Dach kommt unten an, während Feuerwehrleute einen Entlüfter vorbereiten. | Bild: Wex, Georg

Dazu komme der große Gebäudekomplex mit drei große Mehrfamilienhäusern nebeneinander die ganze Straße Königsäcker entlang.

„Riesige Wege“ zu laufen hatten beispielsweise die Sanitäter, die ebenfalls mehr Leute bräuchten. Sie mussten von der Tiefgaragenzufahrt Im Winkel die ganze Straße Königäcker hochlaufen bis zur Ecke Hugenloh. Außerdem müssten die Retter dann auch damit rechnen, dass sie die Tiefgaragentore aufbrechen müssen. Im Ernstfall müsste man die Alarmstufe erhöhen und mehr Personal und Fahrzeuge anfordern.

Die erste vermisste Person ist von Atemschutzträgern aus der völlig verrauchten Tiefgarage gerettet. | Bild: Wex, Georg

Bürgermeister lobt Retter

Das war aber keine Kritik an der Übung selbst, sondern eine Schlussfolgerung. „Der Übungsablauf war goldrichtig“, betonte Laurösch. Das Vorgehen sei absolut richtig gewesen. Er versicherte Ortsvorsteher Michael Nachbaur, dass es im Ernstfall gut ausgehen würde.

Ein Johanniter übernimmt den vom Dach geretteten Jungen. | Bild: Wex, Georg

„Bitte machen Sie so weiter“, meinte dieser zu den Rettungskräften: „Das passt so.“ „Mir persönlich hat die Übung sehr gut gefallen“, erklärte Abteilungskommandant Martin Klar. „Was ich gesehen habe, lief alles sehr planvoll ab“, sagte Bürgermeister Dieter Stauber: „Wir haben eine leistungsfähige Feuerwehr.“