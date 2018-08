von Mona Lippisch

Ruhig ist es auf dem Freizeitgelände Weilermühle derzeit nur in den Morgenstunden. 208 Kinder sind bei der Aktion Ferienspiele dabei. Für die Sechs- bis Zwölfjährigen stehen zwei Wochen Sommer, Sonne und Spaß auf dem Programm. Bereits vormittags herrschen hochsommerliche Temperaturen. Die Hitze hat Auswirkungen auf den Alltag bei den Ferienspielen, der guten Stimmung kann sie jedoch nichts anhaben.

Als die Busse ankommen, strömen die Kinder in Massen auf das Gelände. Jeder weiß ganz genau, wo er hinmuss: Nämlich zu seinem Zelt. Das haben die 13 Gruppen, bestehend aus je 16 Kindern und zwei Betreuern, am ersten Tag der Freizeit gemeinsam gestaltet. So erkennt man um ein Zelt herum etwa bunte Holzstäbe, die einen Zaun darstellen sollen – oder Zeltwände, die mit kreativen Mustern und dem Gruppennamen verziert sind.

208 Kinder sind bei der Ferienaktion auf dem Freizeitgelände Weilermühle dabei. | Bild: Mona Lippisch

Nach einer kurzen Begrüßung wird Fußball gespielt, gewerkelt und gebastelt. Dass Wasser in diesen Tagen aber unverzichtbar ist, betont Leiterin Teresa Brandau Lopez. Die 22-jährige Häflerin ist seit 2012 als Betreuerin bei der Ferienaktion dabei, dieses Jahr erstmals als Leiterin. „Natürlich müssen wir bei der Hitze ganz anders auf die Kinder aufpassen“, sagt sie. So stehen etwa Spiele, bei denen es um möglichst schnelles Austrinken von Wasserflaschen geht, auf dem täglichen Programm.

Kinder schätzen Wasser als Abkühlung

„So heiß war es wirklich noch nie“, sagt Nico (10). Er ist zum vierten Mal bei der Ferienaktion dabei. „Zum Glück können wir ja auch in die Rotach und uns dort abkühlen“, freut er sich. An einigen Tagen bauen die Betreuer zusätzlich einen Pool auf, in dem rasante Wasserschlachten bei den Kindern gut ankommen. „Am witzigsten ist es, wenn wir die Betreuer in den Pool schmeißen“, sagt Frida (6) und lacht.

Frida (6) bastelt aus einem Schuhkarton ein Aquarium. Dort sollen später einige Fische, Algen und Muscheln ihren Platz finden. | Bild: Mona Lippisch

Geht es einem der Kinder wegen der Hitze dann doch mal schlecht, wird es im Schatten betreut. „Wir bringen einen Kühlakku, etwas zum Trinken und warten so lange, bis es wieder besser geht“, sagt Brandau Lopez. "Dass jemand von den Jungs oder Mädels richtig zusammengeklappt ist, ist aber noch nicht passiert. Da passen wir wirklich auf.“ Allerdings hätten bereits drei Betreuer die Hitze in Kombination mit dem Fußballspielen überschätzt und wurden wegen einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus gebracht. „Denen ging es aber relativ schnell wieder gut“, sagt Brandau Lopez.

Sonnenschutz ist essenziell

Damit die Kinder nicht den gesamten Tag der prallen Sonne ausgesetzt sind, spielt sich ein Großteil der Aktionen im Schatten ab. Außerdem herrschst auf dem gesamten Gelände Mützenpflicht. „Wer seine Cap oder sein Haartuch vergessen hat, für den haben wir eine passende Kopfbedeckung parat“, sagt die Leiterin. Wie sie berichtet, sei es für die meisten Mädels und Jungs kein Problem, eine Mütze aufzusetzen. Nur hin und wieder gebe es ein paar Verstöße. „Wir erklären dann ganz sachlich, wieso Sonnenschutz wichtig ist und lassen nicht mit uns diskutieren. Dann sehen es die Kinder schnell ein“, erzählt Brandau Lopez.

Zeit für Wellness: Einen Vormittag, an dem sich alles um Erholung dreht, haben einige Kinder bei der Ferienaktion Weilermühle eingelegt. | Bild: Mona Lippisch

Viel Zeit im Bodensee verbringen derweil die 300 Teilnehmer im Zeltlager Seemoos. "Wenn es so warm ist, sind das Baden und alle Aktivitäten im See natürlich beliebter denn je", weiß Lagerleiter Paul Beck.

Bademeister Simon Schabert (rechts) verteilt Rettungswesten. Für die Mädels-Gruppe steht Kanufahren auf dem Programm beim Zeltlager Seemoos. | Bild: Mona Lippisch

Allerdings dürften Kinder maximal eine Stunde ins Wasser, damit sie nicht zu lange in der Sonne sind. "Unsere Bademeister passen auf, dass nichts passiert", sagt Beck.

Im Zeltlager Seemoos haben einige Kinder die Möglichkeit, das Segeln zu lernen. | Bild: Mona Lippisch

Wegen der Hitze hätten sich bereits etwa zehn Kinder einen Sonnenstich geholt. Einige seien direkt nach Hause gegangen, andere haben sich eine Nacht in einem Einzelzimmer erholt. "Bei Hitzewarnung müssen die Kinder ihre Cappys aufsetzen und wir schauen, dass genug getrunken wird", sagt Beck.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein