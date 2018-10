von Julian Singler

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) wächst weiter. In diesem Jahr feiert die Hochschule ihren 40. Geburtstag – passend dazu wurde nun auch ganz offiziell der Neubau für die Fakultät Technik eingeweiht. Die Fertigstellung des Gebäudes, das in Modulbauweise errichtet wurde, dauerte vom Spatenstich bis zur Erbauung knapp ein Jahr. "Das Gebäude steht auf über 300 Grundpfeilern, die neun Meter tief in den Boden reichen", erzählt Campusleiter Heinz-Leo Dudek. Weitere Zahlen, Daten und Fakten zum Neubau:

Spatenstich: Am 26. Juli 2017 fiel der Startschuss für das Bauprojekt.

Spatensicht für den Neubau am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg: MdL Klaus Hoher (von links), Professor Herbert Dreher (Rektor der DHBW Ravensburg), Hermann Zettler (Leitender Baudirektor Vermögen und Bau, Amt Ravensburg), MdL Martin Hahn, Campus-Chef Professor Martin Freitag, Jürgen Holeksa (Vorsitzender des Örtlichen Hochschulrats der DHBW Ravensburg, ZF Friedrichshafen AG) und Jörg Löber (Geschäftsführer ALHO Systembau GmbH) im Juli 2017. | Bild: Claudia Wörner

Verspätung: Ursprünglich war der Spatenstich für das Jahr 2015 angedacht. Hauptgrund für den verzögerten Baubeginn waren Preisanstiege für Modulbauten, da wegen der Flüchtlingskrise zu dieser Zeit eine hohe Nachfrage bestand. Auf die erste Ausschreibung 2016 erhielt die DHBW keine Angebote, sodass die Umsetzung aufgeschoben werden musste. Beschlossen hatte das DHBW-Präsidium den Neubau bereits 2013.

Bauphase: Nach dem Spatenstich im Juli 2017 wurde der Neubau im Fallenbrunnen innerhalb eines knappen Jahres errichtet. Seit Beginn des Monats herrscht im Neubau nun Studienbetrieb.

Nach dem Spatenstich im Juli 2017 wurde der Neubau im Fallenbrunnen innerhalb eines knappen Jahres errichtet. Seit Beginn des Monats herrscht im Neubau nun Studienbetrieb. Nutzfläche: Auf 2 700 Quadratmetern finden Seminarräume, Labore und Räume für studentische Projekte ihren Platz. Das "Prunkstück" ist der 400 Quadratmeter große Seminarraum im Erdgeschoss, der in vier Einzelräume teilbar ist.

Kosten: 9,3 Millionen Euro wurden für den Neubau fällig, wovon das Land Baden-Württemberg bereits im Jahr 2015 acht Millionen Euro bewilligte. Das übrige Geld steuerten verschiedene Spender und Sponsoren bei – neben der regionalen Industrie auch die Zeppelin-Stiftung.

Beweggründe: Nötig geworden war das zusätzliche Gebäude wegen dem rasanten Anstieg der Studierendenzahl. 2010 zählte die DHBW nach eigenen Angaben knapp 800 Studenten im Fallenbrunnen. Ende 2017 waren es 1300 angehende Ingenieure der Fakultät für Technik. Allein in diesem Jahr begannen 528 Studienanfänger auf dem Campus Technik in Friedrichshafen mit dem Studium.

Zukunftspläne: Das Wachstum des Technik-Campus ist noch nicht beendet. Weitere Labors sollen in das in direkter Nachbarschaft geplante "Regionale Innovations- und Technologietransferzentrum" (RITZ) einziehen. "Ab 2020 werden wir hier eine sehr kompakte Campussituation haben", sagt Dudek.

Das Wachstum des Technik-Campus ist noch nicht beendet. Weitere Labors sollen in das in direkter Nachbarschaft geplante "Regionale Innovations- und Technologietransferzentrum" (RITZ) einziehen. "Ab 2020 werden wir hier eine sehr kompakte Campussituation haben", sagt Dudek. Containersterben: Mit der Übergabe der neuen Räumlichkeiten wurden die DHBW-Container im Fallenbrunnen abgebaut – die letzten Ende September. Im Zuge der Platznot behalf sich die Hochschule mit dem Aufstellen dieser Räumlichkeiten.

Containersterben: Mit der Übergabe der neuen Räumlichkeiten wurden die DHBW-Container im Fallenbrunnen abgebaut – die letzten Ende September. Im Zuge der Platznot behalf sich die Hochschule mit dem Aufstellen dieser Räumlichkeiten.

Vorab-Feier: Obwohl die offizielle Einweihung des Neubaus erst am Dienstag stattfand, nutzte die DHBW ihr Familienfest im September für eine kleine Einweihungsfete.

