Friedrichshafen vor 2 Stunden

Faule Ausrede von der Verwaltung

Ein Teil der Terrasse am Häfler Strandbad kann schon lange nicht mehr genutzt werden. Dass dieser öffentlich zugängliche Teil verrottet, ist schade. Die Begründung der Stadt, dies lege an Leuten in Partylaune, ist ein Armutszeugnis.