Phantom der Oper, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard, Starlight Express: Die Musicals von Andrew Lloyd Webber sind weltbekannt. Eine großartige Gala mit den berühmtesten Hits, mitreißenden Tanzszenen und großen Stimmen hat am Samstagabend im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus begeistert.

Emotionale Reise durch Musical-Welt

Mit Auszügen aus Webbers Meisterwerken, die teilweise seit Jahrzehnten ohne Unterbrechung am Broadway gespielt werden, nahmen Tänzer und Sänger das Publikum mit auf eine emotionale Reise durch die glitzernde Welt des Musicals. Es gab nicht nur bekannte Ohrwürmer, sondern auch Stücke zu hören und vor allem zu sehen, die Lust auf mehr machten.

Eine höchst professionelle Show

Die Solistinnen überzeugten stimmlich und schlüpften für „Memory“ aus Cats, „Don’t cry for me Argentina“ aus Evita oder „With one Look“ aus Sunset Boulevard von einer schönen Robe in die nächste. Auch die Männer wechselten in Windeseile die Anzüge, und das Ensemble kam sicher auch hinter der Bühne beim Sprung ins nächste paillettenbesetzte Kostüm nicht zum Durchatmen. So kam das Publikum über zweieinhalb Stunden in den Genuss einer höchst professionellen Show ohne Wenn und Aber.

Große Andrew-Lloyd-Webber-Gala im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus: Solisten überzeugten genauso wie das Ensmble mit einer Show voller Emotionen | Bild: Claudia Wörner

Überzeugende Musik und Gesänge

14 Musiker, dirigiert von Piotr Oleksiak, sorgten auf der Bühne live für den stimmigen Sound. Die ausgeklügelte und gleichzeitig unaufgeregte Licht- und Videotechnik trug ihren Teil zum Gelingen der Gala bei. Charmant führte Moderator Tyrone Chambers durchs Programm, um dann gleich wieder als Solist den nächsten Musical-Hit zu singen. Dabei war „Jesus Christ Superstar“ aus dem gleichnamigen Musical wie für ihn gemacht und der Soul in seiner Stimme steigerte sich zur Höchstform. Mit „Gethsemane“ gelang es dem wandlungsfähigen Chris Killik, die Verzweiflung fast körperlich spürbar zu machen.

Kurzweiliges Vergnügen fürs Publikum

Belohnt wurde das Ensemble der großen Andrew-Lloyd-Webber-Musical-Gala mit ausgiebigem Applaus. Inspiriert von dem kurzweiligen Vergnügen würde man sich am liebsten sofort ein Ticket im Londoner Westend sichern, um noch tiefer in die Welt der Musicals einzutauchen. Toll, dass die Show einen guten Teil der Faszination nach Friedrichshafen brachte.