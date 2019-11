Das sagt die Stadt: Wofür genau die 1,9 Millionen Euro eingesetzt werden, könne sie noch nicht sagen, schreibt Pressesprecherin Monika Blank auf SÜDKURIER-Nachfrage. Friedrichshafen müsse das Geld erst beantragen. „Voraussetzung für eine Antragstellung ist die Erstellung einer Medienentwicklungsplanung zwischen Schule und Schulträger“, so Blank. Hierfür fänden seit den Herbstferien erste Gespräche zwischen den Schulen und der Stadt statt. „Welche konkreten Maßnahmen ins Auge gefasst werden sollen, ist im Rahmen des Planungsprozesses abzustimmen.“ Einige mögliche „Handlungsfelder“ nennt Blank dann doch: „Ergänzung der strukturierten Verkabelung, WLAN, Anzahl an festen Endgeräten (PCs, Anm. d. Red.), angemessene Anzahl mobiler Endgeräte (Laptops/Tablets, Anm. d. Red.).“

Schulen Digitalisierung an Schulen im Land: 423 Euro pro Schüler für neue Laptops, digitale Schultafeln und den Ausbau der schulischen Netze Das könnte Sie auch interessieren

Der geschäftsführende Schulleiter: „Es ist richtig und wichtig, dass jetzt nach individuellen Lösungen gesucht wird. Denn eine Grundschule braucht etwas anderes als ein Gymnasium“, sagt Steffen Rooschüz, Rektor der Merianschule und geschäftsführender Schulleiter der Stadt. Bisher seien nämlich alle städtischen Schulen digital gleich ausgestattet, etwa mit den dieses Jahr eingeführten Medienwagen. Die derzeitigen Gespräche seien notwendig, damit „die Stadt einen Rahmen vorgibt, was überhaupt möglich ist und nicht bereits jede Schule eine Wunschliste aufstellt.“ Denn berücksichtige man die Anzahl Häfler Schulen, seien die 1,9 Millionen Euro „keine Wahnsinnssumme. Da sind keine riesigen Sprünge möglich“, so Rooschüz. Dennoch sieht er gewisse Themen, die für alle Schulen aktuell sind: „Worüber wir reden werden, ist eine bessere WLAN-Ausleuchtung, sodass man auch außerhalb der Computerräume ins Internet kann.“ Handlungsbedarf besteht für Rooschütz auch bei Decken-Beamern sowie der Verkabelung in den Unterrichtsräumen. Für die eine oder andere Schule seien sicher auch mobile Endgeräte interessant. „Da gibt es aber die Problematik des technischen Supports. Die ist noch nicht zufriedenstellend gelöst.“

Der aktuelle Stand der Häfler Schulen in Sachen Digitalisierung Laut Stadt-Pressesprecherin Monika Blank habe Friedrichshafen nicht auf die „bereits im Jahr 2016 angekündigten Gelder des Bundes für die Digitalisierung der Schulen gewartet“. Alle städtischen Schulen hätten bereits seit vielen Jahren eine strukturierte Verkabelung der Unterrichtsräume. Insgesamt seien knapp 1400 Computer und Laptops für Schüler und Lehrer in Betrieb. Bereits Ende 2017 hatte der Gemeinderat beschlossen, die städtischen Schulen mit sogenannten Medienwagen auszustatten. Diese digitalen Präsentationsmedien seien seit dem ersten Halbjahr 2019 im Einsatz, so Blank. Insgesamt habe die Stadt rund 300 Medienwagen mit einem Gesamtwert von 1,9 Millionen Euro angeschafft.

Friedrichshafen 240 Medienwagen für Häfler Schulen Das könnte Sie auch interessieren