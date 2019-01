von SK

Am Sonntagabend nahm einer der Betrüger, der sich am Telefon als Beamter des örtlichen Polizeireviers ausgab, erstmals Kontakt mit der Frau auf. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Konstanz gab der Anrufer an, dass bei festgenommenen Einbrechern eine Notiz mit dem Namen und den Vermögensverhältnissen der 78-Jährigen gefunden worden sei. Er befragte die Frau dazu und forderte sie auf, zur Sicherheit Rollläden und Fenster zu schließen. Anschließend übernahm ein angeblicher Kriminalbeamter das Telefonat und erklärte der Häflerin in forschem Ton, dass er nahezu 20 Beamte im Einsatz habe und sie kooperieren müsse, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

Rückvergewisserung über die 110

Tags darauf kam die Seniorin dem Polizeibericht zufolge der Aufforderung nach, eine hohe Bargeldsumme von ihrem Konto abzuheben. Als sie im Gespräch mit einem der Betrügern Zweifel äußerte, wies der Unbekannte sie an, doch die "110" zu wählen. Beim Rückruf wurden ihr die beiden Namen bestätigt, unmittelbar darauf war wieder der vermeintliche Kriminalbeamte am Telefon, heißt es weiter. Am späten Abend händigte die Frau das Geld einem der Betrüger aus. Am Folgetag teilte einer der Täter der Seniorin telefonisch mit, dass das Geld noch untersucht werde und dass sie noch immer zur Verschwiegenheit verpflichtet sei. Als die 78-Jährige erwähnte, dass eine Verwandte zu Besuch komme, legte der Anrufer unerwartet auf und meldete sich nicht mehr.

Anruferin erreichte nicht den Polizei-Notruf

Wie die Frau nach dem Wählen der 110 erneut an die Betrüger geraten konnte, ist bislang offen. Die Polizei erreichte der Anruf der Seniorin nicht, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz auf SÜDKURIER-Anfrage erklärt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern ihr zufolge an.

Was über die Betrüger bekannt ist

Die Täter sprachen laut Polizeibericht alle deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Von dem Mann, der das Geld bei der Frau abholte, liegt folgende Beschreibung vor: 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, korpulent, trug eine dunkle Hose, einen dunklen Parka, eine Mütze und Handschuhe sowie eine auffällig große Brille.

Zeugen, denen der Mann im Bereich der Länderöschstraße aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10.