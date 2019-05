Ein kurzer Blick auf das Zwischenergebnis für Friedrichshafen zeigt, dass die CDU mit 30,7 Prozent über den Hochrechnungen für Deutschland liegt.

Die Grünen, die 2014 bei rund 12 Prozent lagen, erreichen im Moment 22,6 Prozent, die SPD verliert und liegt bei 13 Prozent.

Die AfD erreicht 11,2 Prozent, die FDP kommt auf 5,8 Prozent und die Linke liegt bei 3,4 Prozent für die Linke.

Friedrichshafen Höhere Wahlbeteiligung als 2014: Bis 17 Uhr hat jeder zweite Wahlberechtigte in Friedrichshafen seine Stimmen abgegeben

Die Wahlbeteiligung lag nach Auskunft des Rathauses bei über 50 Prozent, 9200 Wahlberechtigte haben nach Auskunft der Stadtverwaltung Briefwahlunterlagen beantragt.

