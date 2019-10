Friedrichshafen vor 2 Stunden

„Es ist ein Justizskandal“: Angeklagter will Geldstrafe wegen Beleidigung und Belästigung nicht akzeptieren

Ein erzwungener Kuss und Beleidigungen unter der Gürtellinie standen in der Anklageschrift: Dafür musste sich ein 46-Jähriger aus Friedrichshafen vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten. Auch wenn er von einem „Justizskandal“ sprach, wurde er zu einer Geldstrafe von 2550 Euro verurteilt – und kündigte an, in Berufung zu gehen.