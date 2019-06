Nach drei Jahren Bauzeit wird das neue Sportbad am Samstag, 8. Juni, eröffnet. Rein ins nasse Vergnügen können Badebegeisterte ab 9 Uhr. Dann sind die 1200 Quadratmeter große Wasserfläche, die Rutsche und der Saunabereich freigegeben. „Mit der Eröffnung des Sportbads wird eine neue Zeitrechnung im Häfler Bäderangebot markiert“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand.

Mit der Eröffnung können sich Badegäste, Vereine und die Häfler Schulen darauf freuen, in einem großzügig gestalteten, barrierefreien und modernen Sportbad ihre Bahnen zu ziehen.

Viel Licht im Badeparadies

Die Architektur zeichnet sich aus durch stimmige Proportionen und eine differenziert ausgestaltete Dachlandschaft. Das Gebäude umfasst einen begrünten Innenhof mit Garten sowie einem Sole-Außenbecken. Die verglasten Fassaden des Sportbades lassen Ein- und Ausblicke zu und ermöglichen jederzeit eine selbstverständliche Orientierung innerhalb des Hauses und sorgen für ein lichtdurchflutetes Badeerlebnis. „Die Qualitäten des Hauses entwickeln sich aus dem Inneren heraus: Der Innenhof mit Garten und Außenbecken schafft für die Badegäste eine Insel der Erholung und Entspannung“, betont Stefan Rappold von Behnisch Architekten. Das Stuttgarter Büro hatte im Wettbewerbsverfahren den ersten Preis und damit den Auftrag für das Sportbad erhalten.

Vielfältige Wasserlandschaft

Schwimmern schlägt das Herz sicher höher angesichts des Schwimmerbeckens mit sechs 25-Meter-Bahnen, 1,80 Meter Tiefe und 28 Grad Wassertemperatur. Für Schulen und Vereine gibt es ein weiteres 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen und einem Teilhubboden für eine Wassertiefe von 0,9 bis 1,8 Metern. Wer noch üben muss, findet im Multibecken, das auch als Lehrschwimmbecken dienen kann, perfekte Bedingungen bei komfortablen 31 Grad. Im Multibecken sind auch Bodensprudler und Nackenduschen zu finden.

Neben den unterschiedlichen Becken und Wasserflächen mit Erlebnisrutsche, Kleinkindbereich und Sprungtürmen im Erdgeschoss entstand im Obergeschoss eine attraktive Saunalandschaft mit Freibereich. Es gibt eine Gartensauna (Finnische Außensauna), eine Vitalsauna (Finnische Sauna), eine Sinnessauna (Bio-Sauna) und ein Dampfbad. Im Bäderbereich bietet ein textiles Aromadampfbad Gelegenheit zum Entspannen auch für Badegäste. Im Obergeschoss ist die Gastronomie untergebracht, die Sportbadbesuchern und Saunagästen eine leckere Pause verspricht.

Programm zur Eröffnung

Zum ersten Mal öffnet das neue Sportbad am Samstag, 8. Juni, um 9 Uhr offiziell seine Türen. Von 10 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr unterhalten die Bands Celebrate und Accoustic Affair die Gäste musikalisch. Damit auch die Kleinsten ihren Spaß haben, bietet das Spielehaus Mal- und Bastelaktionen an. Nervenkitzel und tolle Gewinne gibt es für die jüngeren Gäste beim Sportbadquiz. Wer möchte, kann zusammen mit den Mitgliedern des Württembergischen Tauchsportclubs Finswimming ausprobieren. Vorgestellt werden auch die im Sportbad angebotenen Aqua-Kurse – von Aquabike fahren bis Wassergymnastik. Ein weiterer Höhepunkt ist der Rutschenwettbewerb. Und auch die Show kommt nicht zu kurz mit Tanzvorführungen der Tanzschule No. 10 und des Jugendzentrums Molke, Karate- und Kickbox-Vorführungen des Karate-Teams Bodensee. Staffelschwimmen und Trainingseinblicke bietet der Schwimmverein, während der Tauch-Sport-Club sein Können bei einem Textspiel im Unterwasserrugby und bei einer Jugendolympiade zeigt.

Öffnungszeiten

Das neue Sportbad wird am Samstag, 8. Juni, 9 Uhr eröffnet. Es ist ganzjährig Sonntag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 21 Uhr sowie Freitag und Samstag von 9 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Die Sauna öffnet jeweils um 10 Uhr und schließt wie der Badbereich. Im Parkhaus „Sportpark“ nebenan stehen zirka 420 Stellplätze zur Verfügung. Für Radler gibt es rund 105 überdachte Abstellplätze. Alle Infos zu den Häfler Bädern unter: www.bäder.friedrichshafen.de