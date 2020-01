Das Feuer war gegen 23.45 Uhr ausgebrochen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden neben der Holzhalle sowie den Oldtimern auch Kunstgegenstände zerstört. Der Schaden belaufe sich auf rund 700.000 bis zu einer Million Euro. Nach vorläufiger Einschätzung eines Brandsachverständigen scheide eine technische Ursache aus. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung durch einen bislang noch nicht ermittelten Täter.

Bereits in der Nacht auf den 21. Dezember vergangenen Jahres waren auf dem Anwesen 20 Fahrzeuge beschädigt worden, heißt es in einer Mitteilung der Ermittlungsbehörden. Am 30. Dezember seien nach Angaben des Besitzers an mehreren dort abgestellten Fahrzeugen die Reifen zerstochen worden. Zur Aufklärung der Straftaten hat die Kriminalpolizeidirektion eine achtköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Bis zu 3000 Euro für entscheidende Hinweise

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters der Brandstiftung im Januar führen, setzt die Staatsanwaltschaft Ravensburg nach eigenen Angaben eine Belohnung von bis zu 3000 Euro aus. Die Belohnung sei ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Über Zuerkennung und Verteilung der Belohnung werde unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden.

Personen, die im Zeitraum von Mitte vergangenen Jahres bis Mitte Januar dieses Jahres bei der Oldtimer-Werkstatt etwas Verdächtiges bemerkt haben, melden sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10. Hinweise nehmen auch die Staatsanwaltschaft Ravensburg und jede andere Polizeidienststelle entgegen.