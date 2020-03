Der Tatort: zwei Streuobstwiesen mit einer Gesamtfläche von rund 2,7 Quadratmetern im Bereich der Schmalholzstraße zwischen Ailingen und Raderach. Die Tatwaffen: mehrere Großschlepper, zwei Häcksler und ein Forstvollernter. Die Täter? Ermittelt wird gegen einen Landwirt und dessen Helfer.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Pressemeldung mitteilt, ermitteln Beamte derzeit im Fall um die Rodung von rund 200 Streuobstbäumen am 22. Februar in Unterraderach und Buchholz. Der SÜDKURIER hatte bereits Anfang März über den Fall berichtet.

Friedrichshafen Nabu und BUND: Lebensraum für Tiere in Unterraderach und Buchholz zertört Das könnte Sie auch interessieren

Kurz nach der Rodung bezeichneten sie Vertreter vom Nabu und dem BUND Friedrichshafen als „ökologischen Super-Gau“. Der Lebensraum vieler Tierarten sei dadurch unwiederbringlich zerstört worden.

Von den Hochstämmen der Streuobstwiese bei Unterraderach ist Ende Februar nur noch ein großer Haufen geschreddertes Holz übrig (Bild vom 29. Februar). | Bild: Claudia Wörner

Die Rodung war von den Behörden nicht bewilligt worden

Laut Polizei wird jetzt gegen den Landwirt und seine Helfer wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt: „Wie von Vertretern des Landratsamtes festgestellt wurde, gab es für die Rodung keine behördliche Erlaubnis.“

Friedrichshafen Bestand an Streuobstwiesen geht weiter zurück Das könnte Sie auch interessieren

Der Besitzer der beiden gerodeten Streuobstwiesen hat die Anlage in Buchholz laut eigenen Angaben verpachtet. Dem SÜDKURIER gegenüber sagte er Ende Februar, der Pächter habe sich vor dem Fällen eine schriftliche Genehmigung beim Landratsamt eingeholt. „Da bin ich davon ausgegangen, dass ich die Bäume in Unterraderach auch fällen kann“, so der 76-jährige Verpächter damals.

Erheblicher Schaden für den Lebensraum von Tieren

Durch das Fällen der 200 Bäume seien die Lebensräume von wildlebenden Tieren sowie die Fortpflanzungs- und Ruhestätten von besonders oder streng geschützten Tierarten unwiederbringlich zerstört worden, stellt die Polizei in ihrer aktuellen Pressemeldung fest. Zu den betroffenen Tieren zählten unter anderen ein Grünspechtbrutpaar, Zauneidechsen und Fledermäuse.

Brigitte Wallkam vom BUND Friedrichshafen zeigt auf die Baumhöhle eines gefällten Hochstamms, in der eine Fledermaus gelebt haben könnte (Bild vom 29. Februar). | Bild: Claudia Wörner

„Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der ökologische Schaden des Lebensraums für die Tierwelt als erheblich zu betrachten“, so die Polizei weiter.

Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Da der Landwirt diese Rodungsaktion nicht alleine durchgeführt habe, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Fahrern der Rodungsmaschinen und zur Herkunft der Fahrzeuge geben können.