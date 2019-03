von Kerstin Oettle

Ostern kann kommen, denn wem noch ein Dekoartikel fehlte, der wurde am Sonntag beim Klufterner Ostermarkt fündig. Fast 1500 Besucher stöberten durch die Brunnisachhalle, in der zum dritten Mal viel Selbstgemachtes von den 55 Ausstellern aus der Region bis zum Allgäu, angeboten wurde.

Österlich und Frühlingshaft ging es auch dieses Jahr wieder beim Ostermarkt in Kluftern zu. | Bild: Kerstin Oettle

Der Förderverein der Narrenzunft Kluftern organisierte und übernahm die Bewirtung. "Beim Mittagessen und später bei Kaffee und Kuchen haben wir eine Punktlandung zu vermelden", berichtet Zunftmeister Andreas Lamm. "Auch die Aussteller sind sehr positiv gestimmt. Im vergangenen Jahr hatten Einige etwas mehr Umsatz, aber das liegt teilweise auch am Angebot, ist es im aktuellen Trend oder eher 'veraltert'. Das ist im Vorfeld immer schwer abzuschätzen", erklärte Organisator Lamm weiter.

Die Besucher hatten die Wahl zwischen Gehäkeltem, Bedrucktem, Gesägtem, Genähtem oder Gemaltem. Fast alle Artikel waren selbst angefertigt, in teilweise tagelanger Arbeit, aber das spiegelte sich wiederrum in der Vielfalt der Angebote wieder. Dass es in Gemeinschaft am meisten Spaß macht, konnten nicht nur die jungen Narren der Klufterner Tanzgruppe bei ihrem Waffelstand erfahren, sondern auch die Siebtklässlerinnen der St. Elisabeth-Schule. Der Vater einer Schülerin hatte seine Werkstatt zur Verfügung gestellt, in der dann gemeinsam mit Eltern, Lehrer und Schülerinnen viel Holz zu österlichen Figuren bearbeitet wurde. Im vergangenen Jahr waren die Mädels auch schon auf dem Ostermarkt vertreten und hatten mit dem eingenommenen Geld eine Klassenfahrt an den Gardasee finanziert. "Dieser Tag hier in Kluftern ist für alle Beteiligten, immer ein tolles Erlebnis", so Elternvertreterin Aileen Starke.

Lösung für Parkproblem nicht in Sicht

Dass der Markt bekannt ist, zeigte sich nicht nur bei den handwerklichen Ausstellern die aus Ravensburg, Aulendorf, Konstanz, Lindau sowie aus dem Allgäu kommen. Erkennbar wird dies auch an den Autokennzeichen der Besucher, die rund um die Brunnisachhalle parkten. Für den Veranstalter ist die Parkplatzsituation an solch einem Tag eine große Herausforderung, für die es auch keine wirkliche Lösung gibt und "uns beim jährlichen Adventsmarkt auch wieder beschäftigen wird", weiß Zunftmeister Andreas Lamm.