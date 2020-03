Friedrichshafen vor 22 Minuten

Entsorgungszentrum Friedrichshafen-Weiherberg nach Brand geschlossen

Am Freitagmorgen hat es im Entsorgungszentrum Friedrichshafen-Weiherberg bei Raderach gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben des Landratsamtes niemand und es bestand keine Gefahr für Anwohner. Wegen Aufräum- und Sicherungsarbeiten bleibt das Zentrum am Freitag und voraussichtlich am Samstag komplett geschlossen.