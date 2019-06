Friedrichshafen vor 2 Stunden

Enkeltrick-Betrüger vermehrt im Bodenseekreis aktiv. Es gibt Beschreibungen zu zwei Tätern

Miese Betrugsmasche: Unbekannte geben sich am Telefon als Familienangehörige aus. Sie erzählen von einer finanziellen Notlage und bitten um Summen zwischen 10000 und 50000 Euro. In mindestens in einem Fall kam es in dieser Woche zu einer Geldübergabe.