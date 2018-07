"Er zog uns Frauen aus mit seiner Stimme": Im großen Zelt des Friedrichshafener Kulturufers beschreibt eine junge Frau mit verklärtem Blick die Faszination Elvis Presleys. Elvis' Leben wird in der musikalischen Revue des Württembergischen Landestheaters Esslingen aus der Sicht vieler Frauen erzählt. Der King of Rock'n'Roll wird unter der Regie von James Lyons vom mehrfach als bestem deutschen Elvis-Interpret ausgezeichneten Stuttgarter Sänger Nils Strassberg interpretiert. Der erste Teil der über zweistündigen Elvis-Revue wirkt ausgesprochen schwermütig und sehr textlastig – Musik gibt es wenig. Elvis-Darsteller Nils Strassberg und das altersmäßig bunt-gemischte Kulturufer-Publikum scheinen förmlich darauf zu warten, dass sich etwas tut.

Der späte Elvis, meisterlich interpretiert von Nils Strassberg, in einer musikalischen Revue der Württembergischen Landesbühne Esslingen. | Bild: Hans-Robert Nistche

Nach der Pause ist es dann so weit: Nils Strassberg darf zeigen, was vor allen Dingen stimmlich in ihm steckt und dass er es draufhat, die Frauen so richtig anzuschmachten. Der Funke springt über, das Publikum liebt seinen Elvis, er liebt sein Publikum – die Verbindung ist hergestellt. Elvis lebt!

Nils Strassberg in Aktion: Siehe da: Elvis lebt! | Bild: Hans-Robert Nistche

Die große Fernsehshow, die Elvis nach Jahren der Bühnenabstinenz zeigte, wird im heißen Kulturuferzelt musikalisch hervorragend interpretiert. Auch seine lebenslange Suche nach Liebe, Anerkennung und Freundschaft und Elvis' Medikamentenabhängigkeit werden gekonnt eingeflochten. Es ist deutlich zu spüren, was sich die Besucher erwartet haben – eine rauschende Elvis-Show mit vielen Hits und dem berühmtesten Hüftschwung aller Zeiten. Als Nils Strassberg den liefert, reißt es das Publikum vom den Bänken.

