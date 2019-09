von Andrea Fritz

Die Männer packen Buch um Buch in große Kisten. Doch auch wenn es sich bei diesen Männern um die Angestellten eines Umzugsunternehmens handelt, ist der Umzug einer ganzen Bücherei auch für sie nicht alltäglich. Andrea Hänsler-Futterknecht hat mit so etwas schon mehr Erfahrung.

Mitarbeiter einer Umzugsfirma nehmen eine Bücherkiste nach der anderen mit. | Bild: Andrea Fritz

Die Fischbacher Medienhaus-Zweigstellenleiterin war schon 1984 beim Umzug der Stadtbücherei aus der Karl- in die Katharinenstraße dabei. „Damals haben wir die Bücher noch selber eingepackt. Wir haben es gut gemeint und die Kisten ganz voll gemacht“, sagt sie heute lachend, aber den Zorn der Möbelpacker wird sie nie vergessen.

Friedrichshafen In der Neue Mitte stehen noch zahlreiche Läden leer Das könnte Sie auch interessieren

Entspannt klebt Hänsler-Futterknecht Zettel an Bücherregale und Kisten. Sie ist voller Zuversicht, dass nach zwei Tagen alles erledigt sein wird. Die große Kunst besteht darin, alles korrekt zu kennzeichnen, damit in der neuen Zweigstelle in der Eisenbahnstraße wieder alles schön nach Titeln, Themen und Abteilungen einsortiert werden kann.

Friedrichshafen-Kluftern Pläne für digitale Ausleihe: Medienhaus-Zweigstelle rüstet sich für Online-Nachfrage Das könnte Sie auch interessieren

Es handelt sich schließlich um nicht weniger als um mindestens 6500 Bücher, über 1200 CDs und DVDs, 40 Gesellschaftsspiele und mehr als 350 Zeitschriften. Dazu Möbel, Telefone und Computer.

Damit die Möbelpacker in der neuen Bücherei alles wieder richtig einräumen können, wurden die Bücherregale beschriftet. | Bild: Andrea Fritz

Zehn Jahre war die Bücherei über der Apotheke in Fischbach nichts weiter als eine Übergangslösung gewesen. „Ich habe mich sehr gefreut, als der Gemeinderat dem Umzug in die neue Fischbacher Ortsmitte zugestimmt hat“, sagt die Zweigstellenleiterin, denn dieser Standort ist näher an der Schule, näher am Muntenried, wo viele Familien wohnen, direkt beim Bahnhof und es gibt reichlich Parkplätze in der Garage.

Friedrichshafen Die Fischbacher Partner-Filiale der Post ist zu. Für die Kunden bedeutet das lange Wege Das könnte Sie auch interessieren

Der Standort neben Edeka ist also ideal und soll zur Belebung der Ortsmitte beitragen. Dass das gelingt, davon ist Andrea Hänsler-Futterknecht überzeugt, denn die Resonanz bei ihren Lesern ist schon im Vorfeld positiv.

Das untere Stockwerk beherbergt ab 10. September die neue Fischbacher Zweigstelle vom Medienhaus am See. | Bild: Andrea Fritz

Auch Medienhaus-Leiterin Sabine Giebeler ist davon überzeugt. „Dies ist dank persönlicher und individueller Beratung unsere erfolgreichste Zweigstelle“, sagt sie. Seit Jahren wächst die Anzahl der Entleihungen in Fischbach um jährlich zwischen ein und vier Prozent.

Eröffnung und Kontakt Die Eröffnung der neuen Medienhaus-Zweigstelle in der Ortsmitte Fischbach ist am 10. September um 14 Uhr. Die neue Adresse ist: Eisenbahnstraße 20, 88048 Friedrichshafen Fischbach. Die neuen Öffnungszeiten sind Dienstag: 14 bis 18 Uhr, Mittwoch: 9 bis 13 Uhr, Donnerstag: 14 bis 18 Uhr und Freitag von 12 bis 16 Uhr. Die neue Telefonnummer lautet: 0 75 41/20 35 35 50. Zweigstellenleiterin bleibt Andrea Hänsler-Futterknecht.

2018 waren es mehr als 28 000 Entleihungen. Die neue Zweigstelle soll nicht nur behindertengerecht, gemütlich und modern, sondern auch größer sein. Damit bietet sich auch die Möglichkeit, Lesungen zu veranstalten.

Ein verwaister Schreibtisch, Zettel und bunte Bücherkisten zeugen in der alten Medienhaus-Zweigstelle vom laufenden Umzug. | Bild: Andrea Fritz

Vorerst plant Mitarbeiterin Susanne Pircher dienstags feste Vorlesestunden, später soll es auch Lesungen für Erwachsene geben. Bisher sind die Zweigstellenmitarbeiterinnen einmal im Jahr zum Vorlesen in die Schule gegangen. „Vorerst wollen wir uns verstärkt um die Kinder kümmern.

Noch stapeln sich Kisten und Kartons in der alten Fischbacher Medienhaus-Zweigstelle, in den neuen Räumen in der Fischbacher Mitte ist genügend Platz für alles. | Bild: Andrea Fritz

Das Thema Leseförderung ist eines der wichtigsten Themen im Medienhaus, denn Lesefähigkeit ist die Grundlage für alle Bildungschancen, auch für das Digitale, deshalb ist es ganz wichtig, dass Lesen gut erlernt wird“, sagt Sabine Giebeler. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, die Bücherkisten zu stemmen.