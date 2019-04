Vom Federkiel bis zur Schreibmaschine, vom Kriegstagebuch bis zum Blog im Internet – kaum eine Kulturtechnik hat sich in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder so sehr gewandelt wie das Schreiben. Grund genug für das Häfler Schulmuseum, seine neue Sonderausstellung diesem Thema zu widmen. Wir haben sie uns vorab schon einmal angeschaut und zeigen einige der interessantesten Highlights.

Schreiben will gelernt sein

Im ersten Raum der Ausstellung dreht sich alles um das Thema "Schreiben lernen" – vom Mittelalter bis heute.

Nicht nur das Schreiben, sondern auch die Schrift hat sich mit den Jahren verändert. Dieses Schreibheft aus dem Jahr 1804 zeigt die sogenannte Kurrentschrift.

Graphologen behaupten, dass die Handschrift eine Menge über den Charakter eines Menschen aussagt. Was verraten Ihnen diese Unterschriften über die berühmten Herren?

Die Ausstellung beinhaltet viele Mitmach-Elemente, bei denen die Besucher selbst aktiv werden dürfen. So wie bei diesem Quiz – welche Handschrift gehört wohl zu welcher Person?

Ob jemand Links- oder Rechtshänder ist, entscheidet sich dadurch, welche der beiden Hirnhälften die dominantere ist. Um das zu veranschaulichen, können Besucher ein kleines Hirn auseinandernehmen und wieder zusammenbauen.

In Spiegelschrift schreiben ist gar nicht so einfach. Im Schulmuseum darf man es ausprobieren.

In der Ausstellung sind viele alte Schriften zu finden, die für die meisten Menschen heutzutage kaum noch zu entziffern sind – zum Beispiel die Sütterlinschrift.

Die Welt der Briefe

Ein ganz besonderer Platz in der Ausstellung ist die Brieflaube, die Martin Kohler vom Freundeskreis Schulmuseum selbst entworfen und gebaut hat.

Hier können Besucher verweilen und in alten Briefen und Postkarten lesen. Sie erzählen sowohl von traurigen Schicksalen als auch Geschichten zum Schmunzeln. Martin Kohler hat einige Lieblingsstücke.

Vom Klecksen zum Tippen

Ein Meilenstein in der Entwicklung des Schreibens war die Erfindung der Tastatur. Die erste Schreibmaschine, damals noch aus Holz, wurde vor etwa 150 Jahren gebaut.

Die Technik entwickelte sich weiter, bis 1927 die "Triumph 10" auf den Markt kam. Sie kostete 440 Mark – damals ein kleines Vermögen.

Auch in Film und Fernsehen war die Schreibmaschine ein Dauergast. Kein Wunder also, dass auch der berühmte "Typewriter-Sketch" von Jerry Lewis Teil der Ausstellung ist.

Und heute?

Von den Hieroglyphen zur Schrift und wieder zurück? So sehen es einige Experten, wenn es um den Gebrauch von Emojis geht. Sie gehören heute dank Whatsapp, Facebook und Co. so selbstverständlich zum Schreiben wie das Alphabet. Aber wie gut verstehen wir sie? Das können Besucher der Ausstellung in einem Quiz herausfinden.

Je weniger die Handschrift im Alltag vorkommt, desto beliebter wird sie als Hobby. Im Museum kann man die Grundlagen der Kalligraphie, also der Kunst des Schönschreibens, in vier Schritten lernen.

Wer das Schönschreiben beherrscht, kann seine Kalender, Tagebücher oder Bullet Journals künftig besonders ansehnlich gestalten. Auch dafür finden sich in der Ausstellung Beispiele.