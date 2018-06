"Seid uns willkommen!" – Zur Melodie des Taizé-Hallelujas begrüßt der Knabenchor "GZG-Jungs" die Gäste des Sommerkonzerts des Graf-Zeppelin-Gymnasiums im GZH. Frisch, natürlich und ohne Sentimentalität singen sie "Zogen einst fünf wilde Schwäne" und "Ayelevi". In "Sound of Silence" beweisen einige Solisten bemerkenswert viel Fülle und Sicherheit, überzeugt singen alle zum Schluss "We are the Champions".

Der lässige Beginn täuscht – eine deutlich verjüngte Big Band tobt nach den ersten Takten in mitreißenden Lation-Rhythmen los. Das Schlagzeug jagt, Trompeten und Flöten vergnügen sich mit "Brazil", während die Saxophone freche Zwischenrufe wagen und eine selbstbewusste Posaune dagegenhält. Für "I´m so excited" holen sie als Gastsängerin Verena Seyboldt auf die Bühne. In ihrer Stimme bebt die besungene Freude, während sie sich mühelos über die Band hebt. Keyboard und Posaune antworten ihr mit jazzigen Solos. Die Zugabe widmet die Bigband dem scheidenden Schulleiter Hermann Dollak. Bandleader Pudimat singt "My Way" erst nachdenklich, dann immer nachdrücklicher, während im Zuschauerraum die Handytaschenlampen winken.

Einen Vorgeschmack auf die Aufführung von "Prinz Owi lernt König" gibt die Musical-AG. Prinz Owi will jeden Monat Weihnachten feiern, mit Geschenken und allem drum und dran. Mutter Königin singt "Ist alles erledigt? Wurde nichts vergessen, aus Schusseligkeit" und der Hofstaat ist so genervt, dass sogar Statuen anfangen zu rappen. Der Kinderchor singt die Kantate "König Midas" von Kurt Schwaen. Präzise, kleinteilig und mit viel Ausdruck erzählen die Kinder die Geschichte des goldgierigen Despoten, von Leandra Kasniqi als Solistin souverän und mit klar leuchtender Stimme dargestellt.

Zum Abschluss zeigt sich der Gemischte Chor von seiner politischen Seite – und die steht ihm. Die Jugendlichen geben Lieder von Konstantin Wecker. Sie singen tonrein, sauber akzentuiert, mit feiner Dynamik und verzichten zugunsten des Inhalts auch mal auf Schönklang.

"Genug ist nicht genug", "Was keiner wagt, das sollt ihr wagen", "Tobe, zürne, misch dich ein: sage nein!", klingt aus ihren Kehlen bewegend glaubwürdig.

