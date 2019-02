von Andrea Fritz

Ein junger Mann wurde vom Jugendschöffengericht in Tettnang zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Gemeinsam mit einem Freund, der in Bochum vor Gericht stehen wird, soll er in verschiedenen Läden ein T-Shirt, eine Jacke, Kopfhörer und Computerkabel gestohlen haben. Als Ladendetektive ihn dabei ertappten, soll er äußerst aggressiv reagiert, diese beleidigt und um sich geschlagen haben. Dabei soll er die Ladendetektive verletzt und in einem Fall sogar eine Türe und eine Jalousie demoliert haben, um fliehen zu können.

Drei Ladendetektive sagten vor Gericht unabhängig voneinander aus, dass ihnen noch nie ein solches Maß an Aggression begegnet sei. Auch der Diebstahl eines Fahrrads und der Tageseinnahmen einer Musikergruppe beim Kulturufer wurden dem Angeklagten angelastet. Für Richter Martin Hussels-Eichhorn war der 20-Jährige kein Unbekannter. Die Einträge im Vorstrafenregister des jungen Mannes, der als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kam, gleichen laut dem Richter einem „bunten Ritt“ durchs Strafgesetzbuch.

Diebstahl, Drogen, Schwarzfahren

Mal habe er eine Dose Red Bull gestohlen, dann wurde er mit Haschisch oder beim Schwarzfahren ertappt. Gegenüber einem Betreuer und einer Freundin sei er auch schon tätlich geworden. Weil sich der Junge nicht an ein Hausverbot gehalten habe, verhängte Richter Hussels-Eichhorn 2017 zwei Tage Jugendarrest. Eine verhältnismäßig harte Strafe, die seinen Angaben zufolge aber offensichtlich kein Umdenken bewirkt habe.

Jugendstrafrecht möglich

Richter und Schöffen sprachen sich auch jetzt für eine Strafe aus, die weit über dem lag, was Staatsanwaltschaft und Verteidigung vorgeschlagen hatten. Nach eineinhalbstündiger Beratung kam das Gericht allerdings auch zu dem Ergebnis, dass eine Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht möglich sei, weil man, verursacht durch die Fluchtgeschichte des jungen Mannes, von einer Reifeverzögerung zum Tatzeitpunkt ausgehen könne. Das Jugendstrafrecht bietet dann die Möglichkeit einer Vorbewährung, die der junge Mann deshalb bekommt, weil er beweisen konnte, dass er keine Drogen mehr nimmt, regelmäßig die Berufsschule besucht und ein Praktikum in Aussicht hat. Jetzt hat er sechs Monate Zeit, um zu beweisen, dass er erwachsen und vernünftig geworden ist. Falls nicht, muss er den Rest der Strafe im Gefängnis absitzen. Die Zeit wäre dann gerade lang genug, um einen Hauptschulabschluss zu machen.