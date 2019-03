Ingeborg Cleiss ist wie ein wandelndes Lexikon, wenn es um Balluff & Springer geht. Seit Jahren recherchiert sie die Geschichte dieser heute auf den Tag genau vor 100 Jahren gegründeten Firma, bei der sie selbst anfangs der 1960er-Jahre für zwei Jahre in der Verwaltung gearbeitet hat.

Heute erinnert nur noch eine Tafel des Geschichtspfads an Balluff & Springer und das große Aluminiumwerk – auch die nur dank Ingeborg Cleiss. Die engagierte Stadt- und Museumsführerin findet das schade: "Da gehört eine kleine Ausstellung ins Zeppelinmuseum oder in das geplante Museum für Industriegeschichte", wünscht sie sich.

Eugen Balluff und Karl Springer wagen Schritt in die Selbstständigkeit

Am 1. April 1919 wagten Eugen Balluff und Karl Springer, 30 beziehungsweise 29 Jahre alt, den Schritt in die Selbständigkeit. Sie hatten vorher als Flaschner- und Werkmeister bei der Luftschiffbau Zeppelin GmbH gearbeitet und viel Erfahrung in der Verarbeitung von Leichtmetallen gesammelt. Im Karree von Hüni-, Werder- und Wolfgangstraße, die damals noch Fabrikstraße hieß, bauten sie ein Aluminiumwerk auf, das Apparate und Behälter herstellte, auch für Zeppelin. "Wo heute Wohnhäuser stehen, erinnerte mich damals alles ein bisschen an die 'vereinigten Hüttenwerke'", erzählt Ingeborg Cleiss.

Bei der Frankfurter Fleischer-Fachausstellung am 1. Juli 1949 präsentierte die Firma Balluff & Springer ihre breite Produktpalette. | Bild: Privatarchiv Balluff & Springer

Ein Gebäude steht heute noch

Nur ein Gebäude von Balluff & Springer steht heute noch. Wo die Firma Habisreutinger Holzprodukte verkauft, war einst die Packhalle des Aluminiumwerks. Auf der anderen Seite der Hünistraße baute das Unternehmen ein Bürogebäude, in dem Ingeborg Cleiss ihren Arbeitsplatz hatte. In der 1903 erbauten "Villa Seeheim" schräg gegenüber wohnte die Familie Balluff, erzählt Ingeborg Cleiss.

Die große Werkshalle für den Tankbau der Firma Balluff & Springer zeigt, wie groß das Firmengelände – hier 1962 – war. | Bild: Privatarchiv Balluff & Springer

Balluff & Springer stellte aus Aluminium Apparate, Gefäße und Tanks für die chemische Industrie, für Fleischereien, Molkereien, Brauereien und Keltereien her – auch für's Ausland. "Die Firma hat beispielsweise Benzinfässer an Amundsen geliefert, die er 1926 mit auf seinen Flug an den Nordpol nahm", hat Ingeborg Cleiss recherchiert. Aber auch Küchenutensilien gehörten zum Produktportfolio. So war die Küche des 1928 in den Dienst gestellten Luftschiffs LZ 127 "Graf Zeppelin" komplett mit Töpfen, Kannen oder Schöpfkellen von B&S ausgestattet. Im Krieg produzierte die Firma auch Rüstungsgüter.

Bei Luftangriffen auf Friedrichshafen zerstört

Große Teile der Fabrikanlagen wurden bei Luftangriffen auf Friedrichshafen zerstört und nach dem Krieg wieder aufgebaut. "Balluff & Springer war die erste Firma, die wieder produzieren durfte, weil Kochgeschirr für die Lebensmittelversorgung nun mal gebraucht wurde", erzählt Ingeborg Cleiss. Die Firma wurde schnell wieder groß, beschäftigte in ihrer Blütezeit 120 Mitarbeiter. Die Produkte wurden auf nationalen und internationalen Messen präsentiert – nicht nur in Stuttgart und Frankfurt, sondern auch auf der 1950 gegründeten Messe in Friedrichshafen. Zu den Gründungsvätern gehörte neben Otto P.W. Hüni auch Eugen Balluff.

Tankzüge auf der Schiene und auf dem Wasser: Die großen Behälter aus dem Hause Balluff & Springer wurden auf einem Nebengleis direkt vom Werksgelände abtransportiert und auch mit der Bodenseefähre verschifft. | Bild: Privatarchiv Balluff & Springer

Apropos Hüni: Dem Unternehmen in der Nachbarschaft verdankt die frühere Lederfabrik die 1965 beschlossene Neuausrichtung. Ab Mitte der 1950er-Jahre eigneten sich die von Balluff & Springer produzierten Tanks nicht mehr für die Weinlagerung, weil das Aluminium durch den nun zur Haltbarmachung eingesetzten Schwefel Geschmack abgab. Hüni entwickelte in seinem Lederlabor eine Kunststoffbeschichtung, die genau das verhinderte.

Die Küche von LZ 127 war mit mit Utensilien von Balluff & Springer bestückt. | Bild: privat

Das patentierte Verfahren machte aus dem Lederfabrikanten Hüni ein Hightech-Unternehmen für Beschichtungen. Wohl deshalb entstand 1962 in der Moltkestraße direkt auf der Hüniwiese eine Halle, in der Balluff & Springer die großen Tanks fertigte, die die Firma Hüni bereits seit 1959 innen beschichtete. "Diese Tanks wurden damals über ein Nebengleis, das parallel zur Eugenstraße bis zum Hinteren Hafen führte, abtransportiert", weiß die Stadtführerin.

So endet die Firmengeschichte

1971 übernahm die Wangener Firma Alfred Bolz das Werk. Doch aus der geplanten Modernisierung am inzwischen dicht besiedelten Standort wurde nichts. Die Nachbarn beklagten die Lärmbelästigung. In Friedrichshafen fand sich kein geeigneter Standort, die Firma übersiedelte 1975 nach Wangen und Eisenharz. Vier Jahre später wurden die Fabrikanlagen abgerissen. Balluff & Springer war Geschichte.