Zwischen den herbstlich bunten Blättern auf den Wiesen lugen noch immer blühende Gänseblümchen hervor, aber: In sechs Wochen ist Weihnachten. Und auch außerhalb der Supermärkte, in denen die Lebkuchenberge bereits im Spätsommer aufgebaut wurden, laufen die Vorbereitungen auf die Adventswochen. Gefühlt mögen auch Räum- und Streueinsätze noch weit weg sein. Auf dem Romanshorner Platz wird es aber bereits zunehmend rutschig – gewollt und, ohne dass die Sonne sonderlich viel dagegen ausrichten könnte. Am Montagmorgen ließ sie die Eiskristalle auf der nach Stadtmarketing-Angaben 350 Quadratmeter großen Fläche kräftig glitzern.

Auf der Eislaufbahn auf dem Romanshorner Platz glitzert es am Montagmorgen bereits. Bis zur Eröffnung am Freitagnachmittag soll die Eisfläche fertig sein. | Bild: Bömelburg, Christina

Und noch in dieser Woche wird dort auch die erste Bude stehen, aus der es nach Punsch und Glühwein duftet. Am kommenden Freitag, 16. November, wird die Eislaufbahn eröffnet. Wer sich am 11. 11. zumindest gedanklich schon mit den närrischen Wochen und einer möglichen Kostümierung auseinandergesetzt hat, könnte damit bei einer Aktion zur Eröffnung der Eislaufbahn am Freitag um 14 Uhr einen Vorteil haben: Verkleidete Besucher dürfen bis 15 Uhr gratis aufs Eis, werben die Verantwortlichen. Die fantasievollste Verkleidung werde außerdem mit einer 10er-Eintrittskarte belohnt. Für die Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen, die zwischen 26. November und 14. Dezember ausgetragen wird, haben sich mehr als 60 Teams angemeldet. Die erneut vom V2O-Bio-Bistro bewirtete Hütte am Rande der Eislaufbahn wird natürlich nicht die einzige in der Innenstadt bleiben.

65 Stände beim Weihnachtsmarkt

Insgesamt 65 Hütten kommen dazu, wenn Mitte kommender Woche die Aufbauarbeiten für die Bodensee-Weihnacht beginnen. Der Häfler Weihnachtsmarkt beginnt am Freitag, 30. November, offiziell eröffnet wird er um 18 Uhr von Oberbürgermeister Andreas Brand und Codekan Gottfried Claß.

Zum siebten Mal entsteht das Hüttendorf auf dem Buchhornplatz. "Der Umzug hat sich mehr als bezahlt gemacht", sagt Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt (BSU). Das belege beispielsweise die im Vergleich zum vergangenen Jahr erneut gestiegene Anzahl an Bewerbungen um die Hüttenplätze. Auch das Interesse anderer Gruppen wachse, so Schraitle. Bislang sind es insgesamt 18 Einrichtungen, Vereine, Schulklassen und Kindergärten, die sich jene drei Hütten teilen, die während der Bodensee-Weihnacht tageweise belegt werden. "So viele waren es noch nie", sagt Marktmeister Florian Anger. Kapazitäten gebe es nur noch an einzelnen Tagen.

Weihnachtspyramide, Weihnachtsbaum und lebensgroße Krippe

Ein Blick aufs Programm offenbart Bewährtes wie beispielsweise die große Krippe, die 13 Meter hohe Weihnachtspyramide, das Kinderkarussell und die Auftritte etlicher Gruppen aus der Stadt. Dem BSU-Leiter zufolge wurde aber auch an einigen Ecken gefeilt. Investiert worden sei in neue Lichterketten, die an den Hütten und Platanen für mehr Glanz sorgen sollen. 4800 weitere Lichter sowie rund 200 Kugeln sollen die rund zehn Meter hohe Nordmanntanne im Zentrum des Marktgeländes schmücken.

Der Häfler Weihnachtsmarkt, die Bodensee-Weihnacht, findet zum siebten Mal auf dem Buchhornplatz statt. (Archivbild) | Bild: Andreas Ambrosius

Mit insgesamt 15 Hütten wurde das gastronomische Angebot zwar um eine reduziert. Nach Punsch, Glühwein, Waffeln und weiteren süßen und herzhaften Leckereien wird es rund um den Weihnachtsbaum dennoch duften. Eine bislang von Schaustellern aus ganz Deutschland belegte Gastro-Fläche wurde Anger zufolge an die Inhaber des Lammgartens vergeben, die dort ein "Lammgartenstüble", eine eigens für den Weihnachtsmarkt gebaute, begehbare Hütte aufbauen.

Ziel bei der Auswahl von Kunsthandwerkern und Händlern für zusammen 44 weitere Hütten war es dem Marktmeister zufolge, die Auswahl noch abwechslungsreicher zu gestalten. Neu gebe es in diesem Jahr beispielsweise Bienenwachsprodukte, italienische Holzkunst und Unikat-Restaurationen aus alten Möbelstücken.

Neue Hotspots in der Innenstadt

Sie gehören zwar nicht direkt zum Winter-Programm auf Romanshorner- und Buchhornplatz, sollen aber pünktlich zur Eröffnung der Eislaufbahn und der Bodensee-Weihnacht in Betrieb genommen werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden in den kommenden Tagen neue WLAN-Hotspots am Parkhaus Altstadt sowie in jenem Bereich, in dem der Weihnachtsmarkt stattfindet, freigeschaltet.

Rund 30 Veranstaltungen umfasst das Bühnen-Programm bei der Bodensee-Weihnacht. Am besten zu den Wetteraussichten für die kommenden Tage scheint da derzeit der Auftritt der Caribbean Steelband Kolibries am 2. Dezember, 18 Uhr, zu passen. Aber wer weiß? Vielleicht ist das Risiko, dass Eisblöcke schmelzen, bis zum 8. Dezember, wenn Künstler Christian Staber um 16 und 18 Uhr Figuren daraus schnitzt, schon gar nicht mehr so hoch.

Öffnungszeiten und Preise Die Eislaufbahn ist von Freitag, 16. November, bis Sonntag, 13. Januar, auf dem Romanshorner Platz geöffnet. Die Eislaufzeiten sind Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Schulklassen können nach vorheriger Anmeldung vormittags zwischen 8 und 12 Uhr aufs Eis. Während der Weihnachtsferien öffnet die Eisbahn täglich um 10 Uhr. An den Feiertagen gelten Sonderöffnungszeiten. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder bis 16 Jahre. 10er-Karten werden zum Preis von 35/30 Euro verkauft. Wer Schlittschuhe ausleihen will, zahlt 3,50 Euro.

