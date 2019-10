Das Parkhaus am See kann aller Voraussicht nach Mitte November wiedereröffnet werden. Wie Sebastian Dix, Sprecher des Stadtwerks am See, auf SÜDKURIER-Anfrage schilderte, ist dieser Tage der TÜV vor Ort. Ergeben sich dabei keine Beanstandungen oder umfangreichere Nacharbeiten mehr, beginnt der Endspurt auf der Baustelle.

Damit kann der im Sommer ins Auge gefasste Termin im Oktober zwar nicht gehalten werden, rechtzeitig zu Beginn des Weihnachtsgeschäftes dürfte es aber wieder knapp 330 Abstellplätze mehr in der Häfler Innenstadt geben.

Autobrände machten Parkhaus zum Sanierungsfall

Die zentral gelegene Tiefgarage war Ende vergangenen Jahres durch Brandstiftung zum Sanierungsfall geworden. Der Mann, der nach Überzeugung der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg in der Nacht zum 30. Dezember unter anderem mehrere Autos im Parkhaus am See in Brand gesetzt hat, wurde im Juni wegen verminderter Schuldfähigkeit freigesprochen und in der Psychiatrie untergebracht.