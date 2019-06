von Lena Reiner

Fast zwei Jahre ist es nun her, dass die 22-jährige Zoe auf dem Seenotrettungschiff Iuventa aktiv war und im Mittelmeer Menschenleben gerettet hat. Zwei Jahre liegen nun hinter ihr, die ganz anders liefen als erwartet. Eigentlich hatte sie vorgehabt, zwischen den ehrenamtlichen Einsätzen auf dem Meer ihr normales Leben weiterzuführen. Doch aus diesem Plan wurde nichts. Seit der Beschlagnahmung des Schiffes Iuventa, das der Hilfsorganisation „Jugend rettet“ gehörte, durch die italienischen Behörden, gibt es vor allem ein Thema in ihrem Leben: Eine mögliche Verurteilung in Italien für die Beihilfe zur illegalen Einwanderung. So hat die junge Frau inzwischen zwar ihre Lehre zur Bootsbauerin in Friedrichshafen abgeschlossen, doch der ganze normale Alltag ist außer Sicht.

Bis heute gibt es die Bilder in ihrem Kopf, die sie nicht loslassen. Immer dann, wenn sie mit dem Kinofilm „Iuventa“ auf Tour ist oder in Podiumsgesprächen zum Thema Seenotrettung sitzt, kommen die Erinnerungen hoch; die Bilder, die im Film nicht zu sehen sein sollen, um die Würde der Menschen zu wahren sowie ihre Hinterbliebenen zu schützen. Es sind Bilder von Toten, von Sterbenden und ganz konkrete Szenen. „Einmal habe ich jemanden aus dem Wasser ziehen wollen und dabei hat sich seine Haut abgelöst. Ich hatte nur seine Haut in der Hand“, schildert sie etwa. Die Mischung in den Bootsrümpfen aus Salzwasser und Benzin, oft auch Urin, ergebe ein Gemisch, das mit sogenannten chemischen Verbrennungen solche Auswirkungen habe.

Seenotretterin Zoe mit den „Iuventa 10“ bei der Verleihung des Paul Grüninger-Preises in Sankt Gallen. | Bild: Kai von Kotze

Vorwurf der illegalen Einreise

Es gibt auch Gerüche und Geräusche, die wiederkommen, wenn sie an die Zeit zurückdenkt. Nicht alle Erinnerungen möchte sie schildern. Dann ist da noch eine Szene, die ihr damals, als sie passiert ist, gar nicht so wichtig erschien. Sie hatten gerade einen Rettungseinsatz abgeschlossen und Zoe zog das Holzboot, aus dem sie eben Menschen gerettet hatten, in Richtung offener See. Das sei die übliche Handhabung gewesen: Die Boote zu zerstören, damit Schleuser sie nicht wiederverwenden konnten. Doch bevor sie das Boot versenken konnte, erreichte sie ein neuer Notruf. Das Boot trieb ab und wurde tatsächlich für eine weitere Überfahrt genutzt. Die italienischen Behörden versuchen, diesen Umstand nun dazu zu benutzen, ihr eine Zusammenarbeit mit Schleusern nachzuweisen. Denn nach Meinung der Behörden habe sie diesen das Boot übergeben. Eine Auswertung des vorhandenen Überwachungsvideomaterials von „Forensic Architecture“ kommt zu einem anderen, die Seenotretterin entlastenden Ergebnis. Doch auch gegen die anderen Iuventa-Crewmitglieder, die kein Boot haben abtreiben lassen, steht der Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Einreise im Raum.

Bis heute wirkt Zoe ungläubig, wenn sie davon spricht, dass es da doch eigentlich Gesetze gibt, die das nicht etwa verbieten, sondern sogar vorschreiben, was sie auf dem Mittelmeer getan haben: „Das Völkerrecht und das internationale Seerecht sprechen von einer Pflicht, Menschen zu retten, die in Seenot sind.“ In Seenot sind die Menschen eigentlich, sobald sie Libyen verlassen haben. Die Boote, mit denen sie in See stechen, sind für die Überfahrt meist viel zu instabil. Verklebungen lösen sich unterwegs, die günstig zusammengeschusterten Schlauchboote zerfallen in Einzelteile.

Die 23-jährige Häflerin hat als Seenotretterin Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. | Bild: Lena Reiner

Zoe war bei ihrem Einsatz dafür zuständig, die Menschen zu sichten und zu sichern, die bei einem Rettungseinsatz über Bord gingen. Sie hielt Ausschau, verteilte Schwimmwesten, zog Menschen aus dem Wasser, die zu ertrinken drohten. Nicht für alle Schiffbrüchigen kam ihre Hilfe rechtzeitig. Und bis heute ist unklar, ob Italien sich mit den Anschuldigungen gegen sie durchsetzen kann.

50 000 Franken Preisgeld

Mitte Mai war sie nun gemeinsam mit anderen Crewmitgliedern nach Sankt Gallen eingeladen, um den Paul-Grüninger-Preis entgegenzunehmen. Der Preis wird jedes Jahr an Personen oder Organisationen verliehen, die einen Beitrag geleistet haben, dass Menschen in der Welt frei und in Würde leben können. „Mit der Auszeichnung der Iuventa-Crew möchte die Paul-Grüninger-Stiftung alle Retterinnen und Fluchthelfer ermutigen, ihre unerlässliche Arbeit fortzusetzen und dem Zynismus der europäischen Abschottung zu trotzen“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Preisverleihung. „Wir werden also in der Schweiz mit einem Menschenrechtspreis geehrt und in Italien wird gleichzeitig gegen uns ermittelt“, fasst Zoe den Widerspruch zusammen, mit dem sie und die übrigen Crewmitglieder sich aktuell konfrontiert sehen. Ist sie nun eine Heldin oder wird sie zu als Verbrecherin verurteilt?

Die von Zoe organisierte Demo für sichere Fluchtwege und gegen die Kriminalisierung in Friedrichshafen im Sommer 2018. | Bild: Lena Reiner

Selbst das Preisgeld kann die hohen Anwaltskosten nicht decken. Daher sind die Seenotretter um Zoe auf Spenden angewiesen. Zoes in Friedrichshafen letzten Sommer organisierte Seebrücke-Demo gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung und für die Schaffung sicherer Häfen hat vor Ort inzwischen Wirkung gezeigt. Ein Antrag, Friedrichshafen als „sicheren Hafen“ kenntlich zu machen, wurde kürzlich im Gemeinderat von den Grünen eingebracht.

Die von Zoe organisierte Demonstration in Friedrichshafen für sichere Fluchtwege und gegen die Kriminalisierung im Sommer 2018. | Bild: Lena Reiner

Weitere Informationen zum Spendenkonto und zum Fortgang der italienischen Ermittlungen unter http://www.iuventa10.org