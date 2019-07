Das Kürzel Emma steht für „E-Mobil mit Anschluss“. Das Angebot war bisher kostenlos. Das soll sich nun ändern, weshalb die Emma-Ladesäulen in der Region ausgetauscht werden müssen. Um den geladenen Strom abrechnen zu können, braucht es eine andere Technik. Zudem entsprechen die alten Säulen nicht mehr den „eichrechtlichen Bestimmungen“, teilte Sebastian Dix, Sprecher des Stadtwerk am See, mit.

Martin Wamsler stand Anfang Juni vor einer abgerissenen Ladesäule

Reibungslos verlief die Umstellung allerdings nicht. Das jedenfalls sagt Martin Wamsler. Der Architekt hat sein Büro in Kluftern – nicht weit vom Bahnhof, wo er sein Elektroauto regelmäßig auflädt. Ebenso halten es seine Mitarbeiter, aber auch etliche Kunden. Bauherren, die sich von Wamsler ein Passiv-, ein Nullenergie- oder ein Effizienz-Haus errichten lassen wollen und größtenteils ökologisch bewusst leben, also gleichfalls e-mobil unterwegs sind. Wenn Martin Wamsler berichtet, wie er Anfang Juni vor einer abgerissenen Ladesäule stand, klingt er immer noch verärgert. Seine Verärgerung wuchs noch in den folgenden Wochen, da er immer noch keinen Strom für sein Elektroauto tanken konnte. „Wenigstens einen Zettel mit einer Warnung hätte man aufhängen können“, empört sich Wamsler.

Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn testet 2016 das E-Mobil „Emma“ am Salemer Bahnhof. (Archivbild) | Bild: Peter Schober

Stadtwerk informierte bereits im Dezember

Stadtwerk-Sprecher Sebastian Dix erklärt, dass sein Unternehmen die Emma-Kunden bereits im vergangenen Dezember informiert habe. Darüber hinaus habe es im Januar dieses Jahres noch eine Pressemitteilung gegeben, in der auf die bevorstehende Umstellung hingewiesen wurde. „Uns ärgert die jetzige Situation sehr“, sagt der Unternehmenssprecher. Denn von den 14 ausgetauschten Säulen funktionierten einige nicht, da es Probleme mit dem Abrechnungsprogramm gab. Probleme, die nicht das Stadtwerk, sondern nur der Ladesäulen-Hersteller lösen kann. „Aber natürlich haben wir uns da in der Pflicht gesehen – und alles in Bewegung gesetzt“, sagt Dix.

Strom „tanken“ nicht mehr kostenlos

Unterdessen funktioniert die Klufterner Ladestation wieder. So wie alle anderen Stationen ausgetauschten Stationen auch: etwa in der Friedrichshafener Albrechtstraße, am Friedrichshafener Bahnhofsvorplatz, in der Charlottenstraße, im Fallenbrunnen und am Sportpark, die nun alle vom Stadtwerk am See betrieben werden. Umsonst – so wie bisher – können die Besitzer elektrisch betriebener Fahrzeuge ihren nun dort nicht mehr mit Strom „betanken“.

Das Gratisangebot gehörte zum Konzept des Emma-Projekts. Es war der Versuch, der E-Mobilität in der Region Bodensee-Oberschwaben mehr „Schubkraft“ zu verleihen. Das sind vor allem jene Ladesäulen im öffentlichen Raum – insbesondere in der Nähe von Bahnhöfen, die unterdessen ausgetauscht worden sind. Der Strom soll nicht länger kostenlos fließen. Zudem wurden die Elektroladesäulen in letzter Zeit zunehmend störanfälliger, sodass das Stadtwerk am See, welches die bislang von den Kommunen getragenen Säulen betrieb, immer öfter Mitarbeiter zum Reparieren losschicken musste.

