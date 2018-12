von SK

In einem randvollen Graf-Zeppelin-Haus sind nun knapp 364 Jungingenieure der Fakultät für Technik der dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg mit dem Bachelor in der Tasche verabschiedet worden. Die Studierenden sorgten dabei für ein begeisterndes Programm. Professor Herbert Dreher, Rektor der DHBW Ravensburg, freute sich daher auch über die Kreativität der Studierenden, die sich an der Hochschule nicht nur bei den Bällen zeige, sondern auch in einer ausgesprochenen Projektkultur – ob Zeppelin-Team, Formula Student, Campus TV oder Campus Radio.

In seiner Rede ging Dreher auf die Verantwortung ein, die die Absolventen nun bei ihrer Arbeit übernehmen. „Sehen Sie das positiv, Verantwortung übertragen zu bekommen ist ein Zeichen von Respekt und Anerkennung.“ Friedrichshafens Bürgermeister Andreas Köster schickte seine besten Wünsche, da er wegen Krankheit an dem Abend nicht dabei sein.

Philip Harr schließt Studium mit 1,2 ab

Eine Auszeichnung verlieh Wolfgang Horn vom VDI Bodensee-Bezirksverein. Der VDI-Förderpreis ging an Philip Harr. Sein Studium in Elektrotechnik hat er mit einer Note von 1,2 abgeschlossen, sein Partnerunternehmen war die Daimler AG. Er engagierte sich auch im Racing Team der DHBW Ravensburg, seinen Horizont erweiterte der Fronreuter bei einem Auslandssemester in Edinburgh. Nach seinem Abschluss will er nun seinen Master an der Technischen Universität München draufsatteln.

Die Studierenden revanchierten sich an dem Abend mit einem tollen Programm, die Jungingenieurin vom DHBW-Technikcampus Friedrichshafen legten ein DHBW TV auf – vom Sportstudio über X-Factor bis zur Mini-Playback-Show und einigem mehr. Der ehemalige Campusleiter Professor Martin Freitag sorgte mit seiner Band „FridayConcept“ für den guten Ton beim Absolventenball.

Neben den 364 Jungingenieuren der Fakultät für Technik in Friedrichshafen haben nach Mitteilung der Dualen Hochschule auch noch rund 700 Absolventen der Fakultät für Wirtschaft vom Campus Ravensburg ihren Bachelorabschluss geschafft.