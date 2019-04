von sk

Bei der Gesellschafterversammlung der Flughafen Friedrichshafen GmbH wurden die acht Mitglieder des Aufsichtsrates neu gewählt, informiert der Flughafen in einer Pressemitteilung. Demnach bleibt Konstantin Sauer, Mitglied des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG, für die kommenden fünf Jahre im Amt des Vorsitzenden. Außerdem wurden drei neue Mitglieder in das achtköpfige Gremium berufen.

Drei neue Mitglieder

Den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitz wird Christoph Keckeisen als Erster Landesbeamter des Bodenseekreises übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Er folgt damit Joachim Kruschwitz, der bis zu seinem Ruhestand als Erster Landesbeamter diese Funktion innehatte und nun das Gremium nach langjähriger Tätigkeit verlässt.

Christoph Keckeisen, Erster Landesbeamter und stellvertretender Landrat beim Landratsamt Bodenseekreis. | Bild: Fotohaus Kienzle

Erstmals wird Angelika Zimmermann im Aufsichtsrat vertreten sein. Sie ist die Geschäftsführerin der Firma ZIM Flugsitz GmbH mit Sitz in Markdorf.

Angelika Zimmermann, ZIM Markdorf. | Bild: ZIM

Als weiteres neues Mitglied des Aufsichtsrats übernimmt Jörg Bischof den Sitz der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Dafür scheiden der IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Jany und Thomas Brandt von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH aus dem Gremium aus.

Jörg Bischof, Geschäftsführer der Zeppelin-Wohlfahrt. | Bild: Zeppelin-Wohlfahrt

Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Alexander-Florian Bürkle (Geschäftsführer der Stadtwerk am See GmbH und Co. KG), Arina Freitag (Geschäftsführerin der Flughafen Stuttgart GmbH), Stefan Köhler (Erster Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen) und Petra Rossbrey (Geschäftsführerin der GCS-Gesellschaft für Cleaning Services Airport Frankfurt) wurden in ihrer Funktion bestätigt.

Friedrichshafen Sommerflugplan 2019: Ab Juni starten am Bodensee-Airport wieder Flieger nach Mallorca Das könnte Sie auch interessieren

Lothar Wölfle lobt Engagement der Aufsichtsratsmitglieder

Lothar Wölfle als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung betont in der Pressemitteilung: „Der Bodensee-Airport Friedrichshafen ist ein essenziell wichtiger Faktor für die Infrastruktur der wirtschaftsstarken Bodensee-Region und die hier ansässigen Unternehmen. Das extrem herausfordernde Umfeld für Regionalflughäfen benötigt ein reibungsloses Zusammenspiel aller Gesellschafter. Für die Erfüllung dieser anspruchsvollen Aufgabe, im Aufsichtsrat die Weichen für die zukünftige Entwicklung richtig zu stellen, möchte ich mich bei allen Mitgliedern des Aufsichtsrates bedanken. Ein spezieller Dank gilt den ausscheidenden Mitgliedern des Gremiums, die die Entwicklung des Bodensee-Airport über Jahre sehr konstruktiv begleitet haben.“