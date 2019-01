Open Government steht für die Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber Wirtschaft und Bevölkerung. Darum und um die Auswirkungen auf Friedrichshafen ging es beim Salon Rouge der SPD Friedrichshafen im Café Gessler 1862.

Professor Jörn von Lucke von der Zeppelin-Universität forscht seit zehn Jahren am dortigen Open Government Institut und berichtete aus erster Hand. In Europa habe Open Government eine lange Tradition. „Allerdings nicht bei uns in Deutschland“, schickte er voraus und nannte Schlagworte wie Transparenz, Bürgerbeteiligung, Informationsfreiheit, Partizipation und Zusammenarbeit bis hin zu Open Source Software. „Das überfordert jede Politik und Verwaltung, das heißt, sie picken sich einzelne Dinge heraus“, so der Professor.

Bürger können sich informieren

Die Veränderungen bringen mit sich, dass sich jeder Bürger über den aktuellen Stand – in Friedrichshafen sind es zum Beispiel der online gestellte Haushaltsplan oder die im Ratsinformationssystem hinterlegten Themen der Gemeinderatssitzung – informieren kann. Das Ratsinformationssystem könne jedoch noch optimiert werden und transparenter sein.

Der ISEK-Prozess und die Bürgerversammlungen mit Oberbürgermeister Andreas Brand seien keine Selbstverständlichkeit. Auch dass man Termine online mit dem Bürgerbüro vereinbaren könne, sei ein erster guter Schritt. Über das Portal „Sag’s doch“ können sich Bürger an die Stadt wenden. Innerhalb von sieben Tagen wolle die Verwaltung das Problem bearbeiten. Andere Städte, zum Beispiel Ludwigsburg, seien aber schon einen Schritt weiter und informieren im Netz über laufende Projekte. Auch die Öffnung von Gemeinderatssitzungen per Podcast könnte sich von Lucke gut vorstellen.

Schutz von personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten müssten aber in jedem Fall geschützt sein und es sei immer wieder eine Einzelfallentscheidung, welche Verwaltungsdaten offen gelegt werden. Bisher gebe es noch keine Open-Data-Portale für die Bodenseeregion. Großes Potenzial verspricht sich von Lucke vom Innovations- und Technologietransferzentrum (RITZ), das im Fallenbrunnen entsteht. „Das passt gut in eine Smart City.“ Wichtig ist ihm der Hinweis, dass wir zwar einen transparenten Staat, aber keinen gläsernen Bürger brauchen. „Das muss man ganz genau trennen.“

Deshalb müsse es ganz klare Richtlinien in Sachen Datenschutz und Strafen bei Verstößen geben. „Solange der Widerstand nicht groß genug ist, passiert auch nichts.“ Heute würden die Grundlagen gelegt, ob es bei uns in fünf bis zehn Jahren ebenfalls ein Sozialbonitätssystem nach chinesischem Vorbild gebe.