Sonnenblumen allüberall, bunt kostümierte Menschen, Flower-Power-Feeling in der Stadt: So ist es, wenn Dieter Thomas Kuhn (DTK) zum Open-Air ruft und 4500 Menschen kommen. Der Schlagerbarde genoss seinen Auftritt in Tettnang sichtlich, auch wenn die Temperaturen noch ziemlich schweißtreibend waren.

Rund 4500 Menschen füllten den Schlosspark und hatten jede Menge Spaß. | Bild: Mommsen, Kerstin

Dieter Thomas Kuhn begeisterte in Tettnang wieder einmal seine Zuhörer. Rund 4500 Menschen füllten den Schlosspark und hatten jede Menge Spaß. Bild: Kerstin Mommsen | Bild: Mommsen, Kerstin

Wenige Tage zuvor, so berichtete er seinem Publikum, hatte er in Freiburg das Konzert früher beenden müssen wegen eines kleinen Schwächeanfalls. Doch davon war am Freitagabend rein gar nichts mehr zu spüren.

Völlig beseelte Fans. | Bild: Mommsen, Kerstin

Mit all den großen Hits, die DTK-Fans lieben, wartete er auf. Gleich zu Beginn schenkte er den begeisterten Massen „Griechischen Wein“ ein, er sang von Wundern, die es immer wieder gibt, von der kleinen Kneipe oder von dem Sommer, als er 16 und sie 31 war – und das Publikum schunkelte und sang mit größtem Vergnügen mit.

Flower-Power-Feeling in Tettnang. | Bild: Mommsen, Kerstin

Seitenhieb auf Friedrichshafen

Gejohle und nicht enden wollenden Applaus erntete er für seine etwas spitze Bemerkung in Richtung Zeppelinstadt: „Leider wollen die uns in Friedrichshafen ja nicht mehr haben, weil wir zu laut sind! Dafür ist es hier in Tettnang um so schöner...“ Bei der Open-Air-Premiere vor dem Graf-Zeppelin-Haus war Dieter Thomas Kuhn 2018 aufgetreten, in diesem Jahr wurde die Veranstaltung wegen Anwohnerbeschwerden nach innen verlegt.

Friedrichshafen #Friedhofshafen: Häfler reagieren mit Spott und Hohn auf die Open-Air-Absage Das könnte Sie auch interessieren

Immer wieder durften auch Fans auf die Bühne, auch ein rosa Flip-Flop statt des obligatorischen BHs landete auf vor den Füßen der singenden Föhnwelle, wie Dieter Thomas Kuhn von seinen Fans liebevoll genannt wird. Die Stimmung war entspannt, fröhlich, ausgelassen.

Auch Fans durften immer mal wieder auf die Bühne. | Bild: Mommsen, Kerstin

Kurz vor Schluss, den das Publikum immer wieder herauszögern wollte, zauberte Kuhn eine Rio-Reiser-Hommage am Flügel hin: „Für immer und Dich“ ließ es kurz romantisch werden. Mit „Butterfly“ verabschiedete er sich dann und versprach, ganz sicher beim nächsten Open-Air in Tettnang wieder dabei zu sein. Das wurde natürlich vom Publikum mit tosendem Applaus bedacht. Die 4500 Fans waren allesamt beseelt – denn es ist ja bekannt, dass Schlager einfach glücklich machen.