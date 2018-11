Friedrichshafen Ärger um Gestank: Bürger üben bei Versammlung heftige Kritik an Behörden

In Friedrichshafen schwelt weiterhin der Ärger über den Gestank, der immer wieder im Bereich Ost zu riechen ist. Jetzt liegen vorläufige Ergebnisse der entsprechenden Gutachten vor. In einer Versammlung des Bürgerforums Friedrichshafen-Ost, in der diese Ergebnisse präsentiert wurden, kritisierten Bürger heftig das Vorgehen der Behörden. Der Hauptverursacher der Geruchsbelästigung ist nach Ansicht des Umweltschutzamts im Bodenseekreis die Backstube Weber. Es gebe aber noch drei weitere mögliche Verursacher.