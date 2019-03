von Anette Bengelsdorf und Kerstin Mommsen

Zu einem ganz besonderen Flug hob der Zeppelin mit seinem Piloten Fritz Günther am Freitag um 16.15 Uhr ab. Während das gelbe Luftschiff über Friedrichshafen schwebte, spielte die Zeppelin-Band Hits wie „Fly away“ und Knocking on heaven’s door“.

Die Zeppelin Band unterwegs mit dem Zeppelin. | Bild: Anette Bengeldsdorf

Video: Anette Bengelsdorf

Der wolkenlose Himmel bescherte einen ungetrübten Blick auf die schneebedeckten Alpen und zeigte die Stadt von ihrer schönsten Seite.

„Auf der Hindenburg stand ein Flügel, im Zeppelin NT hat das Konzert dagegen Premiere“, sagte Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Zeppelin-Reederei. Er hatte die Idee zum Saisonstart die Band in die Luft zu befördern. „Es ist nicht ganz einfach, da ich auf einem Kinderklavier mit Batterie spielen muss“, sagte Hans-Georg Seybold, der zum ersten Mal in einem Zeppelin flog.

Dicht gedrängt saßen die sieben Bandmitglieder, allesamt Mitarbeiter der Zeppelin GmbH, deren Branding derzeit einen Zeppelin NT schmückt. Mit Baß, Gitarren und Saxophon musizierten sie im vorderen Teil der Gondel und begleiteten Katja Schmidt, zu „Rolling on the River“. Viel zu früh, nach „Personal Jesus“ und „Heart of Gold“, musste das Luftschiff wieder anlegen. Jetzt stieß auch das achte Bandmitglied mit seiner Gitarre dazu. Peter Gerstmann, Geschäftsführer der Zeppelin GmbH.

Peter Gerstmann, Vorsitzender des Vorstands der Zeppelin GmbH, mit der Zeppelin Band bei der Zeppelin Take Off Party im Zeppelin Hangar. | Bild: Mommsen, Kerstin

Am Abend ließ es die Zeppelin Band dann im Zeppelin Hangar krachen, wo zum Saisonstart die "Zeppelin Take Off Party" gefeiert wurde. Mit Peter Gerstmann an der Gitarre sorgten sie für groovige Sounds.

Video: Mommsen, Kerstin

Gekrönt wurde der ausverkaufte Abend, als Gerstmann kölsche Töne anstimmte. Mit Baps Klassikern "Verdammt lang her" und "Du kannst zaubere" verzauberte er das Publikum.

Video: Mommsen, Kerstin

Peter Gerstmann, Chef der Zeppelin GmbH, bei der Take Off Party an der Gitarre. | Bild: Mommsen, Kerstin