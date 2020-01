Mit seinem Roman „Die Vermessung der Welt“ hat Daniel Kehlmann den beiden Ausnahmewissenschaftlern Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß ein Denkmal gesetzt. Einen hohen Wiedererkennungswert bietet die Bühnenfassung von Dirk Engler. Die Schauspieler der Badischen Landesbühne erhielten im Friedrichshafener Bahnhof Fischbach an zwei Abenden viel Applaus für ihre Leistung.

Handlung spielt bei fiktivem Naturforscherkongress

Man schreibt das Jahr 1828. Ort der Handlung ist ein fiktiver Naturforscherkongress in Berlin, bei dem sich Humboldt (David Meyer) und Gauß (Martin Behlert) begegnen. Während Humboldt wie ein Getriebener die Welt bereiste und dabei keinen Fluss, Berg oder See unvermessen ließ, bewies Gauß von seinem Schreibtisch aus die Krümmung der Raumes.

Geniale Wissenschaftler in „Die Vermessung der Welt“: Der junge Gauß (Martin Behlert) malt eine Formel in den Raum. | Bild: Claudia Wörner

Anfang und Ende des Stücks bilden Klammer

Beiden Schauspielern gelingt es vortrefflich, die so ganz unterschiedlichen Charaktere samt ihren Sehnsüchten und Skurrilitäten zu verkörpern. Hier der fast manisch getriebene Humboldt, der vor keinem Selbstversuch zurückschreckt. Dort der verschrobene Zahlenmensch Gauß, der sogar in der Hochzeitsnacht den Liebesakt unterbricht, um eine Formel zu notieren. Anfang und Ende des Stücks bilden eine Klammer, bei der die gealterten Wissenschaftler auf Sinnsuche sind und Bilanz ziehen. Dazwischen springt die Bühnenfassung geschickt von einer Lebensstation der beiden zur nächsten.

Die Vermessung der Welt im Bahnhof Fischbach: David Meyer (links) und Martin Behlert verkörpern Humboldt und Gauß. | Bild: Claudia Wörner

Elena Weber, Sina Weiß, Stefan Holm und Hannes Höchsmann schlüpfen in verschiedene Rollen

Elena Weber schlüpft mit Leichtigkeit in die Rolle von Humboldts Reisegefährten Aimé Bonpland, in die der Erzählerin und in die von Gauß‘ Sohn Eugen. Sehr gelungen ist die Szene, in der Bonpland und Humboldt samt Höhenkrankheit den eisigen Gipfel des Chimborazo erklimmen, ohne ihn wirklich zu erreichen. Auch Sina Weiß, Stefan Holm und Hannes Höchsmann bekleiden zwischen vier und sieben Rollen im Historienspiel.

Friedrichshafen Fasnet, Konzerte, Feste und mehr: Was 2020 in Friedrichshafen so los ist Das könnte Sie auch interessieren

Viele Veränderungen auf der Bühne sorgen für unterhaltsamen Abend

Mit Gucklöchern für plötzlich sprechende Zeitgenossen, Schattenspiel, Puppen und einem wandelbaren Bühnenbild schöpft Regisseur Arne Retzlaff aus einer Fülle von Ideen und lässt zweieinhalb Stunden zu einem unterhaltsamen Theaterabend werden.