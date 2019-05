Stadt- oder Gemeinderäte sind die höchsten Gremien einer Kommune. Mit ihrer parlamentarischen Arbeit steuern sie die Politik vor Ort, die Verwaltung setzt die Beschlüsse um. Soweit die Theorie. In der Praxis frisst sich der Rat vor jeder Sitzung durch Papierberge, die die Verwaltung vorlegt. Die Themen bestimmt dabei meistens das Rathaus. Politisch eigene Akzente können die Fraktionen vor allem mit Anträgen setzen. Damit bringen sie ihre Themen auf die Agenda.

Oft genutzt wird diese Form der Mitbestimmung allerdings im Häfler Rat nicht. Nach Auskunft der städtischen Pressestelle haben die Fraktionen in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 27 Anträge in den Rat eingebracht, davon vier fraktionsübergreifend. Bei über 500 öffentlich verhandelten Tagesordnungspunkten in dieser Legislaturperiode ist das sehr überschaubar. Auffällig ist, dass ein Teil dieser Anträge in den letzten Monaten, gehäuft sogar in den letzten Wochen und damit kurz vor Ende der Wahlperiode und vor dem Wahltermin gestellt wurden.

Die Grünen sind gerade besonders aktiv, haben mit Anträgen zum Nahverkehr, dem Pariser Klimaabkommen oder zum Häfler Sozialpass Akzente gesetzt. Trotzdem ist hier in den nächsten fünf Jahren noch viel Luft nach oben – für alle Fraktionen.