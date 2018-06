Friedrichshafen – Mit dem Dornier-Museum Friedrichshafen hat die Tattoo Convention in diesem Jahr eine neue Location gefunden. Von Freitag bis Sonntag, 29. Juni bis 1. Juli, werden die Nadeln bei der siebten Auflage der Sommer-Convention erstmals nicht auf Schiffen an der Uferpromenade, sondern im Hangar unter historischen Flugzeugen summen.

Tattoo-Artisten kommen auch aus dem Ausland

Ralf Greinacher vom Bodystyle-Tattoostudio in Friedrichshafen organisiert die Tattoo Convention im Dornier-Museum. Mitarbeiterin Monika Tierno ist ebenfalls Tattoo-Fan. | Bild: Claudia Wörner

"Mit der Verlegung ins Dornier-Museum wollen wir einfach in Sachen Wetter auf der sicheren Seite sein", sagt Veranstalter Ralf Granacher, der in Friedrichshafen das Tattoo-Studio "Body Style" betreibt. So hätten Sturm und Regen im vergangenen Jahr den Tätowierern und Besuchern zugesetzt. Auch bei großer Hitze sei es auf den Schiffen nicht so angenehm. "Jetzt wollen wir einfach mal etwas Neues ausprobieren", sagt Granacher. Zwischen 100 und 120 Tattoo-Artisten haben zugesagt. Sie kommen aus ganz Deutschland, aus Österreich, Frankreich, Tschechien und der Schweiz an den Bodensee. Ein Artist reist sogar aus China an.

Termin im Vorfeld beim Wunschtätowierer

Einige Besucher vereinbaren bereits im Vorfeld bei ihrem Wunschtätowierer einen Termin. "Natürlich kann man sich auch vor Ort spontan nach Sympathie oder Stilrichtung für einen Artisten entscheiden und ein bestimmtes Motiv wählen", sagt Granacher. Er selbst hat nicht mehr allzu viel Haut für weitere Tattoos frei. Dabei seien die Gründe, sich tätowieren zu lassen, so vielfältig wie die Motive. Monika Tierno, Shop-Managerin im "Bodystyle Tattoo", erzählt von ihrer Erfahrung: "In der Regel wählen die Leute ein Bild, das für sie eine besondere und oft auch ganz persönliche Bedeutung hat." Oft sei es so, dass aus einem Tattoo zwei oder drei werden. "Und dann kommt schon die nächste Idee. Aber hinter jedem Tattoo steht im Normalfall eine Geschichte."

Beim ersten Tattoo im Schnitt 18 Jahre alt

Immer wieder komme es vor, dass alte Tattoos durch neue überdeckt und erweitert werden. Die Altersgrenze für das erste Tattoo liegt normalerweise bei 18 Jahren. "Lieber ist uns, wenn jemand schon 20 ist", sagt Ralf Granacher. Das bestätigt Monika Tierno.

Auch 60-Jährige lassen sich erstmals stechen

Heute ließen sich nicht mehr nur die ganz jungen, sondern auch ältere Leute stechen. Das erste Tattoo mit 60? Warum nicht? "Tattoos sind mittlerweile gesellschaftsfähig geworden", stellt Greinacher fest. Wolle jemand sein erstes Tattoo jedoch am Hals oder auf den Händen, rate er zu einer weniger auffälligen Stelle.

Rahmenprogramm mit Contests und Musik

Die Tattoo Convention mit bis zu 120 Tätowierern findet erstmals im Dornier-Museum statt. Auch Tätowiererin Sandra zaubert Kunstwerke auf die Haut. | Bild: Claudia Wörner

Neben zahlreichen Ständen mit Bekleidung, Schmuck und Tattoo-Bedarf können sich die Besucher bei der Convention auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Contests in verschiedenen Kategorien wie Black and Grey, Colour, Crazy oder Mandala bestimmen die Abende im Dornier-Museum. Auch Zauberer Mario, der sich erst kürzlich erfolgreich im Bodensee entfesselt hat, und Kristallmagier Ruven wollen zur besonderen Atmosphäre der Tattoo Convention beitragen. Kinder können sich schminken lassen oder durch ein Airbrush-Bild ein erstes Gefühl für die Kunst auf dem Körper entwickeln. Der Erlös aus der Tombola geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus.

Tattoo Convention Die Tattoo Convention findet erstmals im Dornier-Museum in Friedrichshafen am Flughafen statt. Öffnungszeiten: Freitag, 29. Juni, 14 bis 24 Uhr; Samstag, 30. Juni, 12 bis 23 Uhr; Sonntag, 1. Juli, 11 bis 18 Uhr.

Freitag, 29. Juni, 14 bis 24 Uhr; Samstag, 30. Juni, 12 bis 23 Uhr; Sonntag, 1. Juli, 11 bis 18 Uhr. Programm: Am Freitag und Samstag spielt ab 19 Uhr die Ravensburger Band "Flirting with Disaster". An allen drei Tagen will Kristallmagier Ruven die Besucher mit seiner besonderen Jonglage verzaubern. Zauberer Mario ist am Samstag und am Sonntag bei der Tattoo Convention. Stelzenläufer, Contests, die Wahl der Miss Pin-Up und eine Hip-Hop-Vorführung gehören außerdem zum Programm.

Am Freitag und Samstag spielt ab 19 Uhr die Ravensburger Band "Flirting with Disaster". An allen drei Tagen will Kristallmagier Ruven die Besucher mit seiner besonderen Jonglage verzaubern. Zauberer Mario ist am Samstag und am Sonntag bei der Tattoo Convention. Stelzenläufer, Contests, die Wahl der Miss Pin-Up und eine Hip-Hop-Vorführung gehören außerdem zum Programm. Einritt: Das Tagesticket kostet 15 Euro, das Zwei- und Drei-Tage-Ticket 27 beziehungsweise 40 Euro. Außerdem gibt es Kombitickets für Tattoo Convention und Museumsbesuch.

