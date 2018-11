von Andrea Fritz

Der Idealfall wäre für Frank Mangler ein Berufsanfänger, der sich schon vor einer ersten Vertragsunterzeichnung über Möglichkeiten und Risiken informiert. Deshalb freut sich der Fachmann in Sachen Altersvorsorge, Banken und Kredite auch über jeden Lehrer, der ihn einlädt, mit seinen Schülern über Finanzangelegenheiten zu sprechen.

Mitarbeiter kommen auch zu Schulklassen

Ebenso nutzt er Messen und den Wochenmarkt, um mit jenen Verbrauchern Kontakt aufzunehmen, für die die Glastür der Verbraucherzentrale noch immer eine Hemmschwelle ist. Wer gesteht schon gern ein, dass er einem Fake-Shop im Internet auf den Leim gegangen ist, dass er eine Mietkaufimmobilie am Hals hat, die er sich eigentlich gar nicht leisten kann, oder gar ein geplatztes Investment auf dem grauen Kapitalmarkt getätigt hat.

Viele Kunden kommen, um Verträge prüfen zu lassen

Der Finanzexperte sagt: "Wir hatten es in der Vergangenheit verstärkt mit der Insolvenz von 'P&R Container' und 'Geno Tec Mietkauf' zu tun." Allzu oft kämen die Menschen nämlich erst dann in die Verbraucherzentrale, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen sei. Frank Mangler erzählt: "Vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, war das ganz große Thema die Bankenkrise. Die Unsicherheit in Sachen Geldanlage hallt heute noch nach. Oft kommen die Leute und zeigen mir einen Riester-Vertrag, mit dem sie sich nicht wohlfühlen, oder ein Kündigungsschreiben von der Bausparkasse." Den zu prüfen, dauere oft nur fünf Minuten, für die dann keine Gebühren fällig werden.

Kleine Prüfungen sind gratis, große kosten ein Honorar

Erst wenn jemand eine tiefer gehende Kurzberatung oder eine große Beratung zur Altersvorsorge mit Prüfung aller vorhandenen Verträge oder eine maßgeschneiderte Baufinanzierung brauche, werden Honorare fällig. Die liegen mit 160 Euro für zwei Stunden aber deutlich unter den üblichen Beratersätzen, erklärt Frank Mangler.

Verbraucherzentrale will neutral und anbieterunabhängig sein

Auch der Fachanwalt für Banken und Kapitalmarktrecht nehme für die Einschätzung eines Falls nur 33 Euro. Entdeckt er beispielsweise eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung bei einem Kreditgeschäft, informiert er den Verbraucher über seine Ansprüche. Für eine Vertretung, auch vor Gericht, muss dieser sich aber selbst einen Anwalt außerhalb suchen, denn die Verbraucherzentrale legt Wert darauf, neutral und anbieterunabhängig zu sein.

86-Jährige von Häfler Hausbank falsch beraten

Einmal kam eine 86-jährige Dame, um sich einen Vertrag erklären zu lassen. Ihre Häfler Hausbank hatte sie überredet, das Geld von ihrem Sparbuch in zwei sofort beginnende Rentenversicherungen mit je 25 000 Euro zu stecken. "Die Dame hätte mindestens 15 Jahre Rente aus dem Vertrag beziehen müssen, um ihren Einzahlungsbetrag wieder zurückzubekommen, das fand ich schon sehr dreist", erinnert sich Frank Mangler. Schlimmer noch, die Bank habe auf Vertragserfüllung bestanden, dies mit der Begründung, dass die Widerrufsfrist abgelaufen sei. Sie habe erst mithilfe der Verbraucherzentrale eingelenkt.

Manchmal ist es aber auch nur der Ärger über die Erhöhung der Kontoführungsgebühr, die einen Menschen in die Beratungsstelle führt. "Wir nehmen jedes Problem gleich ernst, egal ob es um 5 Euro Kontoführungsgebühr oder um eine Baufinanzierung geht", sagt Frank Mangler.

Fast 2500 Verbraucherkontakte im Jahr 2017

Erste Anlaufstelle für alle ist Helga Hartmann-Claus am Informationsschalter. Sie ist Lotse für jedes erdenkliche Problem. Meist kann sie mit einem Tipp, einer Broschüre, einem Telefonat oder einem Musterbrief weiterhelfen. Im vergangenen Jahr gab es 2496 Verbraucherkontakte mit 900 Beratungsgesprächen in Friedrichshafen.

Magazine und Fachbücher zum Durchblättern

Während der Öffnungszeiten können Interessierte auch in Verbrauchermagazinen oder Fachbüchern blättern. Helga Hartmann-Claus sagt: "Das Thema Erben kann man sich zum Beispiel gut anlesen, das ist nichts, wofür man gleich einen Berater braucht." Stark nachgefragt seien momentan die Merkblätter zur VW-Musterfeststellungsklage nach dem Diesel-Skandal. Viele hätten auch Ärger mit Telekommunikationsgesellschaften, überzogenen Handwerkerrechnungen und unseriösen Schlüsseldiensten.

Das Spektrum ist so groß, dass zwei Mitarbeiter es nie abdecken könnten. Deshalb kommen monatlich der Fachanwalt, ein Energieberater und auch eine Vertretung für die Themen Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht vorbei, denn diese Stelle ist derzeit in Friedrichshafen unbesetzt.

Kontakt Die Verbraucherzentrale Friedrichshafen befindet sich in der Riedleparkstraße 1. Sie hat montags von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Beratungstermine können auch außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon 07 11/66 91 10 vereinbart werden. Hier gibt es außerdem weitere Informationen. Auch Anfragen per E-Mail an info@vz-bw.de werden beantwortet. Auf der Homepage www.vz-bw.de finden Verbraucher einen kostenlosen Inkasso-Check und Musterbriefe zum Ergebnis, zudem die Nummern der kostenpflichtigen Beratungstelefone, für dringende Fälle. Dort sitzen Fachleute, die Probleme schnell erfassen und einschätzen können.

