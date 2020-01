Auf zitternde Seufzer der Geigen antworten dunkel die Bässe, immer drängender warnen Klarinetten, Oboen und Flöten und dann bricht unheilvoll das Fortissimo über das Orchester herein. Umsonst versuchen Holzbläser zu besänftigen. Die Camerata Serena, der Chor der Musikhochschule Trossingen und die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz geben unter der Leitung von Nikolaus Henseler Beethovens neunte Sinfonie im Graf-Zeppelin-Haus.

Beethoven als moderner Klangkünstler

Energiegeladen von den Zehen bis in die Fingerspitzen dirigiert Henseler das Werk nicht als heroische Auflehnung gegen den Rest der Welt, sondern als Kosmos vielfältiger Begegnungen. Er misst kleinen Bewegungen so viel Wert bei wie großen, setzt duftig kammermusikalische Momente neben satt sinfonische und balanciert Schmerz und Hoffnung. Der letzte Satz stellt Beethoven als modernen Klangkünstler vor. Jahrelang hatte der Komponist um die Vertonung von Schillers „Ode an die Freude“ gerungen. Schließlich baute er sie in gesungener Form in seine letzte Sinfonie ein.

Das Orchester streitet

Selbst hier erstrahlt die Hymne nicht einfach. Das Orchester streitet: Pauken und Trompeten hätten es gern majestätisch, die Geigen wiederholen ihr Seufzen vom Anfang, die Holzbläser schlagen die munteren Melodien des zweiten Satzes vor und deuten dann als erste das neue Thema an. Jedes Mal fahren Celli und Bässe dazwischen. Nach einer Generalpause, geladen mit Ratlosigkeit, überlegen sie es sich anders und singen sachte die bekannte Melodie.

Es entsteht ein hohes Lied der Freude

Dann steht der Chor in einer großen Bewegung auf und Bariton Manuel Kundinger ruft in den Saal: „Oh Freunde – nicht diese Töne!“ „Freude!“, antworten erst die Bässe aus dem Chor, vorsichtig stimmen die meisten zu.

Die Häfler Camerata Serena und der Chor der Musikhochschule Trossingen tun sich für Beethovens neunte Sinfonie im GZH zusammen. | Bild: Corinna Raupach

Doch erst bei „Wer ein holdes Weib gefunden“ traut sich Sopranistin Alice Fuder aus der Deckung und bei „Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund“ schwingt sich auch der Sopran im Chor in leuchtend jauchzende Höhen. Es entsteht ein hohes Lied der Freude, das zwischen Ausgelassenheit und Seligkeit schwingt. Beifall und Jubel folgen dem furiosen Schluss.