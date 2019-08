Friedrichshafen vor 3 Stunden

Die Freiluft-Konzertsaison im Bodenseekreis endet drinnen: Open-Air-Format am Häfler Seeufer weiter auf dem Prüfstand

Drei große Namen stehen in diesem Konzertsommer in der Region noch auf dem Programm. Während die Band Thirty Seconds To Mars in Salem am Freitag im Freien auftritt, werden in Friedrichshafen am Freitag Nena und am Samstag Michael Patrick Kelly im Graf-Zeppelin-Haus singen. Konzertveranstalter planen bereits den Open-Air-Sommer 2020, die Zukunft des Open-Air-Formats am Häfler Seeufer ist allerdings noch offen.