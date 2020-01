von Carina Hurst

Personalausweis verloren: Wie beantrage ich einen neuen? Auf solche Fragen weiß die Telefonnummer 115, die ohne Vorwahl gewählt wird, Rat. Sie soll als erste Anlaufstelle für alle Verwaltungsfragen dienen. Von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr stehen Ansprechpartner für die häufigsten Behördenanliegen bereit.

Ob Fragen zu Angelegenheiten der Kommunen, des Landes oder des Bundes – sie werden laut Service-Versprechen der 115 „zuverlässig und schnell“ geklärt. Ziel sei, den Bürgern den Zugang zur Verwaltung zu erleichtern, betont Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis.

Werbung für die Behördennummer 115 in einem Bus zwischen Tettnang und Friedrichshafen. | Bild: Jud, Marcel

Dank einer Wissensdatenbank kann jedes Servicenter Fragen zu den Kommunen, Ländern und dem Bund beantworten

Im Bodenseekreis können alle Stellen des Landratsamtes, der Rathäuser von Friedrichshafen, Kressbronn, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen sowie der Finanzämter im Landkreis erreicht werden, heißt es seitens des Landratsamts. Damit können circa 139 900 Einwohner des Bodenseekreises die 115 nutzen.

Als Grundlage für die telefonische Auskunft gilt die 115-Wissensdatenbank, in die alle teilnehmenden Ämter Informationen einspeisen. Somit kann jedes Servicecenter gängige Fragen zu den Kommunen und Ländern, die Partner des 115-Projekts sind, sowie dem Bund „in gleicher Qualität“ beantworten, heißt es auf der Internetseite der Behördennummer. Zusätzlich wird der Service der Behördenrufnummer über das 115-Gebärdentelefon angeboten, das digital erreichbar ist.

Fakten rund um die Nummer 115 Seit zehn Jahren ist die bundeseinheitliche Behördenrufnummer 115 im Bodenseekreis erreichbar.

Auskünfte zu vielen Lebenslagen und Behördenangelegenheiten, konkreten Dienstleistungen und den richtigen Ansprechpersonen im Landratsamt, den Finanzämtern und vielen Rathäusern können über diese Nummer eingeholt werden.

Der Bodenseekreis war beim Start am 8. Dezember 2009 deutschlandweit eine der ersten ländlichen Regionen, die die 115 angeboten haben.

Zum bundesweiten Service gibt es auch einen Anschluss in Friedrichshafen, Überlingen, Markdorf, Meersburg, Kressbronn, Meckenbeuren, Langenargen und Uhldingen-Mühlhofen.

Die Nummer ist erreichbar von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 18 Uhr. Der Dienst verspricht eine Antwortgarantie für mehr Bürgerservice und Kundenfreundlichkeit.

Bereits 80 000 Anrufe sind über das Service-Center im Landratsamt des Bodenseekreises bearbeitet worden.

Eine Feierstunde am 15. Januar würdigte die Erfolge der 115. Landrat

Aktuell sind 88 Bundesbehörden, 13 Landesverwaltungen sowie über 550 Kreise, Städte und Gemeinden mit mehr als 26 Millionen Einwohnern direkt an die 115 angeschlossen.

Überall in Deutschland und auch aus dem Ausland kann die Behördenrufnummer gewählt werden.

Seit zehn Jahren ist die bundeseinheitliche Behördenrufnummer 115 im Bodenseekreis erreichbar.

Auskünfte zu vielen Lebenslagen und Behördenangelegenheiten, konkreten Dienstleistungen und den richtigen Ansprechpersonen im Landratsamt, den Finanzämtern und vielen Rathäusern können über diese Nummer eingeholt werden.

Der Bodenseekreis war beim Start am 8. Dezember 2009 deutschlandweit eine der ersten ländlichen Regionen, die die 115 angeboten haben.

Zum bundesweiten Service gibt es auch einen Anschluss in Friedrichshafen, Überlingen, Markdorf, Meersburg, Kressbronn, Meckenbeuren, Langenargen und Uhldingen-Mühlhofen.

Die Nummer ist erreichbar von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 18 Uhr. Der Dienst verspricht eine Antwortgarantie für mehr Bürgerservice und Kundenfreundlichkeit.

Bereits 80 000 Anrufe sind über das Service-Center im Landratsamt des Bodenseekreises bearbeitet worden.

Eine Feierstunde am 15. Januar würdigte die Erfolge der 115. Landrat Lothar Wölfle, Martin Mohns, Leiter der Geschäfts- und Koordinierungsstelle 115 im Bundesinnenministerium und das 115-Team des Landratsamtes blickten zusammen auf die zehn Jahre zurück. Mehrere Bürgermeister, Kreisräte und weitere Gäste kamen und gratulierten.

Aktuell sind 88 Bundesbehörden, 13 Landesverwaltungen sowie über 550 Kreise, Städte und Gemeinden mit mehr als 26 Millionen Einwohnern direkt an die 115 angeschlossen.

Überall in Deutschland und auch aus dem Ausland kann die Behördenrufnummer gewählt werden.

Kosten: Bei einer Flatrate sind Anrufe kostenlos. Ansonsten richten sich die Kosten nach dem jeweiligen Ortstarif.

Von Fragen zur Abfallentsorgung über die Lohnsteuerkarte bis hin zu Zulassungsstellen geben die Mitarbeiter der Servicestellen meist abschließende Antworten oder leiten den Anruf an die dafür zuständigen Stellen weiter, teilt das Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat mit.

Die Telefonzentralen in Friedrichshafen und Überlingen sowie der Gemeinde Meckenbeuren nehmen bis zu 500 Anrufe pro Tag entgegen. Die häufigsten Anfragen im Bodenseekreis drehen sich um das Thema Kfz-Zulassungsstellen. Seit Einführung der 115 waren es schon 16 000.

Neben vielen sachlichen gab es in den vergangenen zehn Jahren auch einige ungewöhnliche Anfragen, die über die Behördennummer eingegangen sind. Bei der Jubiläumsveranstaltung der 115 am 15. Januar wurden ein paar dieser sogenannten „Stilblüten“ vorgestellt. Skurrile Anfragen „Ich muss meinen Pass renovieren.“



„Guten Tag, ich wollte mein Auto in den Ruhestand legen. Brauche ich da den Kraftwerkbrief?“



„Wo sind eigentlich die Schwäne?“



„Ist da kein Automatenmensch?“



„Ich hätte gerne die Katzen-Hotline.“



„Können Sie mich mit der Kfz-Stelle verbinden, damit ich den Idiotentest beantragen kann?“

An zweiter Stelle stehen laut dem Landratsamt Fragen zu den Zuständigkeiten in der Stadt Friedrichshafen, mit mehr als 10 000 Anrufen. Die Stadt Überlingen liegt direkt dahinter mit über 4000 Anfragen. In diesen beiden Städten wird die Behördenrufnummer besonders häufig gewählt. Das liege zum einen an „der Bevölkerungszahl im Vergleich zu den anderen Teilnehmergemeinden“.

Zum anderen werde „so eine zentrale Servicenummer in der Stadt eher noch angenommen als auf dem Land, wo man die Ansprechpartner im Rathaus oft persönlich kennt“, so Pressesprecher Schwarz. Die Entwicklung der 115-Anrufe ist tendenziell leicht steigend, wie die Fallzahlen des Landratsamts zeigen: 2011 gab es mehr als 7000 Anrufe, während im Jahr 2019 bereits über 9000 Mal die 115 gewählt wurde.

Eine nicht repräsentative SÜDKURIER-Umfrage in der Häfler Innenstadt zeigt, dass viele Passanten von der 115 gehört haben, doch die wenigsten haben die Nummer bereits genutzt. Manche kannten sie überhaupt nicht.

Das sagen Passanten in Friedrichshafen auf die Frage, ob sie die 115 kennen:

„Die 115 ist die Gesamtnummer fürs Landratsamt“, sagt Kurt Linse. | Bild: Hurst, Carina

„Ich weiß, dass es eine Behördenrufnummer gibt, hätte sie der 115 aber nicht zuordnen können“, sagt Elke Oesterle. | Bild: Hurst, Carina

„Die Telefonnummer 115 ist für mich eine bekannte Nummer“, sagt Georg Knoll. | Bild: Hurst, Carina

„Ich wusste erst etwas von der 115, nachdem ich vor dem Landratsamt ein Plakat gesehen habe“, sagt Margot Glocker. | Bild: Hurst, Carina

Doch laut Schwarz sind seit der Einführung der Nummer rund 80 000 Anrufe beim Landratsamt eingegangen. Das liege auch an der umfassenden Öffentlichkeitsarbeit: Das Landratsamt werbe für die 115 etwa auf seiner Internetseite und in den sozialen Medien. „Und demnächst werden wieder zwei Busse mit 115-Außenwerbung fahren.“ Auch die Gemeinden werben unter anderem in ihren Amtsblättern für die 115.