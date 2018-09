Friedrichshafen Vergiftete Babynahrung: Supermarkt-Erpresser steht ab Montag vor Gericht

Uwe Stürmer, Leiter der Soko "Apfel", erinnert sich im SÜDKURIER-Interview an die Ermittlungen in dem spektakulären Erpressungsfall, der das ganze Land im September 2017 in Atem hielt. Der Druck auf die Polizei war enorm