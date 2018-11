Schon seit etwa einem Monat können Menschen mit geringem Einkommen oder Bezieher von Sozialleistungen bereits im neuen Tafelladen einkaufen. Wer einen „Tafelausweis“ hat, kann hier Lebensmittel für Cent-Beträge einkaufen. Am Freitag wurden die neuen Räumlichkeiten in der Keplerstraße 27 nun auch ganz offiziell eröffnet.

Die neuen Räume seien einfach nur wunderbar, sagte Tafel-Vorsitzender Dieter Stauber. Rund 70 000 Euro hat der Verein für die Sanierung des neuen Ladengeschäfts in die Hand genommen. Umso erfreuter reagierten alle Engagierten auf den einmaligen Zuschuss der Stadt in Höhe von 10 000 Euro, den Erster Bürgermeister Stefan Köhler im Namen von Oberbürgermeister Andreas Brand als höchst willkommenes Gastgeschenk mitgebracht hatte.

Frische Bananen sind im Tafelladen Mangelware: Stadträtin Sylvia Hiß-Petrowitz (rechts) brachte zur Eröffnung eine ganze Kiste mit. | Bild: Claudia Wörner

Dieter Stauber beleuchtete die Gründe für den Umzug des Tafelladens von der Hofener Straße in die Keplerstraße: „Der alte Laden war viel zu klein und war nicht barrierefrei. Außerdem hat die Zahl der Einkäufe zugenommen.“ Jetzt gibt es auf 175 Quadratmetern mehr Platz für die Waren, zwei neue Kühlzellen für Molkereiprodukte, einen separaten Lieferanteneingang sowie einen Keller mit ausreichend Lagerfläche.

Friedrichshafen Tafelladen zieht in größere Räume in der Keplerstraße Das könnte Sie auch interessieren

Landrat Lothar Wölfle sagte, dass in den staatlichen Transferleistungen eigentlich alles inkludiert sein sollte, um der Armut zu begegnen. „Die Betonung liegt auf eigentlich – und das ist gut so.“ Sich um andere zu kümmern sei vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Armut ist mehr als nur weniger Geld zu haben als andere“, sagte Wölfle und nannte als Beispiel Kinder, die keinen sozialen Zuspruch bekommen. Bürgermeister Köhlers Dank galt vor allem den Ehrenamtlichen des Tafelladens, die Menschen in ihrer Notlage helfen. „Friedrichshafen ist eine wohlhabende Stadt, aber auch hier gibt es Menschen, denen es nicht so gut geht“, stellte er fest.

Größer, heller und mit Einkaufsatmosphäre: Ehrenamtliche sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung freuen sich über den neuen Tafelladen. | Bild: Claudia Wörner

Der katholische Dekan Bernd Herbinger segnete auch im Namen seiner evangelischen Kollegen die Räume und alle Menschen, die im Tafelladen ein- und ausgehen. „Mich freut, dass sich in der Keplerstraße zwischen der Herberge für obdachlose Männer, der Teestube und nun dem Tafelladen eine regelrechte Hilfsachse entwickelt hat“, sagte Herbinger. Wohl jeder sei beim gemeinsamen Beten des „Vater unser“ an der vierten Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute“ hängen geblieben.

Bodenseekreis Der Bodenseeregion geht es gut, dennoch ist jeder Zehnte von Armut bedroht Das könnte Sie auch interessieren

Der Dank des Vorsitzenden, Dieter Stauber, galt aber auch den Handwerkern, die teilweise unentgeltlich gearbeitet hätten. Auch das Architekturbüro Plösser habe die Bauleitung ehrenamtlich übernommen. Ehrenamtliche Elke Rumpf freute sich über bessere Arbeitsbedingungen und durchweg positive Rückmeldungen der Kunden: „Ihnen gefällt vor allem die offene und helle Atmosphäre.“

Tafelladen Die Tafel Friedrichshafen hat Montag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Die Tafel ist auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen: im Verkauf, in der Warenvorbereitung, als Fahrer, Mitfahrer oder als Reinigungskraft. Kontakt: Tafel Friedrichshafen, Keplerstraße 27, 88045 Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/37 66 77, E-Mail tafelfn@t-online.de, http://www.tafel-friedrichshafen.de

Tafel Friedrichshafen, Keplerstraße 27, 88045 Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/37 66 77, E-Mail tafelfn@t-online.de, http://www.tafel-friedrichshafen.de Spendenkonten: Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, IBAN: DE20 6519 1500 0017 9620 05, BIC: GENODES1TET und Sparkasse Bodensee, IBAN: DE46 6905 0001 0020 3001 41,

BIC SOLADES1KNZ.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein