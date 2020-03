Egal, wie groß die Wohnung ist: Mindestens 4000 Euro kostet der Quadratmeter in Neubauten in Friedrichshafen mittlerweile im Durchschnitt. Dank hoher Nachfrage durch Zuzug und die starke Wirtschaft vor Ort ist ein Ende des Preisanstiegs auch nicht in Sicht, sagen Experten.

Ob im Hägleweg, an der Friedrichstraße, Riedlepark- oder Regenerstraße: Obwohl in Friedrichshafen kräftig gebaut wird, übersteigt die Nachfrage nach wie vor das Angebot. Das drückt sich in weiter steigenden Preisen aus, die in bestimmten Lagen