An Heiligabend feiern die Menschen im Kreis ihrer Familie, lassen sich ein leckeres Essen schmecken und packen Geschenke aus. So das gängige Bild. Vergessen werden nicht selten die Menschen, die an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten müssen. Von der Hebamme bis zur Pflegekraft, von der Polizei bis zur Feuerwehr und von der Gastronomie bis zum Landwirt sind sie auch an diesen besonderen Tagen tätig.

Qualität statt Quantität an Weihnachten (von links): Inge, Peter und Vanessa Wieland, Dennis Sigmund und Sissi Kraus vom Gasthof „Rebstock“ sind für ihre Gäste da. Bilder: Claudia Wörner | Bild: Claudia Wörner

Im Klinikum Friedrichshafen arbeiten nicht nur Ärzte und Pflegekräfte, sondern zum Beispiel auch Andreas Kutter vom Hol- und Bringedienst. Von der Wäsche über die Verteilung der Mahlzeiten bis zur Entsorgung des Mülls reicht sein Arbeitsspektrum an Heiligabend. „Wir haben eine Zehn-Stunden-Schicht von morgens 6 bis um 19 Uhr“, berichtet er. Am Nachmittag kehre aber im Gegensatz zu anderen Tagen Ruhe ein. Nicht selten bekomme er auf den Stationen von den Pflegekräften ein kleines Dankeschön für seine Arbeit das ganze Jahr über. Wenn andere Familien bereits feiern, verlässt Kutter das Klinikum. „Dann muss ich erst mal in den Festtagsmodus umschalten.“ Selbstverständlich warte die Familie aber auf ihn mit dem Weihnachtsessen.

Besondere Stimmung in Meckenbeuren

Ebenso wie im Hol- und Bringedienst des Klinikums muss auch im Haus der Pflege St. Josef in Meckenbeuren kein Mitarbeiter die kompletten Feiertage durcharbeiten. „Wir planen bereits im November, wer an Weihnachten oder an Silvester arbeitet“, berichtet Pflegedienstleiter Georg Schlegel. Auch er spricht von einer besonderen Stimmung. „Wir hören weihnachtliche Musik und die Atmosphäre ist entspannt, da viele Bewohner an dem Abend bei ihren Familien sind.“ So hätten die Mitarbeiter mehr Zeit für die anderen und die Arbeit sei quasi entschleunigt.

Qualität steht im Vordergrund

Arbeiten, wenn andere feiern, ist in der Gastronomie der Normalzustand. „Wir kennen es gar nicht anders“, sagt Konditorin und Köchin Vanessa Wieland. Sie stieg vor zwei Jahren zusammen mit ihrer Zwillingsschwester in den elterlichen Betrieb, den Gasthof „Rebstock“ in Friedrichshafen, ein. Da die gemeinsame Zeit mit der Familie knapp bemessen sei, werde sie umso intensiver genutzt. „Wir setzen da ganz klar auf Qualität statt Quantität“, sagt Wieland. Ihre Familie freue, dass viele Stammgäste zum Weihnachtsessen in den „Rebstock“ kommen. „Manche bringen uns sogar eine Kleinigkeit mit wie Marmelade oder selbst gebackene Plätzchen“, erzählt die 23-Jährige. Positiv sieht sie auch die enge Verbindung zu den Kolleginnen und Kollegen. „Sie sind wie ein Teil der Familie und die Arbeit schweißt einfach zusammen.“

24-Stunden-Dienst auf den Wachen

Sowohl bei der Feuerwache als auch beim Polizeirevier Friedrichshafen gilt an 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr Einsatzbereitschaft – inklusive Heiligabend. „Dieser Tag ist vom Ablauf am ehesten mit einem Samstag vergleichbar“, berichtet der hauptamtliche Feuerwehrmann Michael Bercher. Im Normalfall sei dieser besondere Tag eher ruhiger, da in der Feuerwache keine anderen Veranstaltungen stattfinden. Die Diensthabenden sind an ihrem 24-Stunden-Dienst von 6 bis 6 Uhr allein in der Wache, ein weiterer ist zu Hause in Zugführerbereitschaft. „Es kommt nicht selten vor, dass Weihnachten mit Familie und Freunden einfach in die Feuerwache verlegt wird“, sagt Bercher. Dass ein Christbaum im wahrsten Sinne des Wortes brenne, komme selten vor. Bercher begründet dies so: „An Heiligabend sind die Menschen noch aufmerksamer.“