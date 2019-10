von Lena Reiner

„Das ist eine Schande!“, urteilte Jürgen Geiger vom Solidaritätsbündnis „Rojava Bodensee“ aus Konstanz, das gemeinsam mit der Vertretern der Partei „Die Linke„ sowie kurdischen Bürgern und weiteren Initiativen zu der Demonstration aufgerufen hatte, in seiner Ansprache über den Umstand, dass deutsche Waffen in Händen des türkischen Militärs in Nordsyrien zum Töten von Zivilisten eingesetzt werden.

Internationale Solidarität lautet eins der großen Schlagworte der Demonstration. | Bild: Lena Reiner

Auch im Demozug am Samstag in Friedrichshafen wurde immer wieder die Forderung laut: „Deutsche Waffen raus aus Syrien„ oder es erklang der altbekannte Reim: „Deutsche Panzer, deutsches Geld morden mit in aller Welt.“

Im Flugblatt zur Demonstration stand zu lesen: „Jetzt ist nicht mehr die Zeit des Schönredens, es ist Zeit zu handeln.“ So fordert das Bündnis, dass sich die Bundesregierung für ein Ende des EU-Türkei-Deals einsetze. Und weiter: „Alle Zahlungen an das Unrechtsregime müssen eingestellt, Rüstungsexporte umgehend und vollständig gestoppt werden.“

Veranstalter finden deutliche Worte

Hatice Cetin, ebenfalls Mitglied von „Die Linke„ und außerdem Stellvertreterin des mesopotamischen Kulturvereins, fand ebenso deutliche Worte: „Es geht hier nicht darum, die türkische Sicherheit zu wahren, sondern mit allen Mitteln die Gemeinschaften der Region zu zerschlagen.“

Sander Frank, linker Stadtrat im Häfler Gemeinderat, kritisierte in seiner Ansprache: „Wir sind erpressbar, weil wir keine europäische Lösung für die Flüchtlingsthematik gefunden habe.“

Alles im Griff: Veranstaltungsleiter Sander Frank koordiniert Ordner und Demonstranten über das Megaphon zur Abschlusskundgebung. | Bild: Lena Reiner

Nachdem die letzte Demonstration zum Thema nach einem Tumult von der Polizei aufgelöst werden musste, war er als Versammlungsleiter besonders bedacht darauf, alle 150 Teilnehmer zu einem friedlichen Verhalten aufzurufen.

Versammlung verläuft friedlich

Erfolgreich, wie Markus Ehmerle vom Einsatzteam der Polizei anschließend urteilte: „Die Versammlung verlief friedlich. Auch ihr Aufzug war friedlich. Es kam zu keinerlei Ausschreitungen.“ Auch ein Vertreter der Stadt Friedrichshafen betonte, dass die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Versammlungsleiter zu loben sei: „Es ist sehr positiv verlaufen.“