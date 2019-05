Friedrichshafen vor 2 Stunden

Das sind die neuen Ortschaftsräte in Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach

Die Wähler in Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach haben am Sonntag auch über ihre künftigen Ortschaftsräte entschieden. Was die Anzahl der Sitze für die Parteien und Listen anbelangt, gab es dabei keine Veränderungen. Personelle Veränderungen gibt es aber in allen vier Ortschaftsräten.