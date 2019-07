Rektor Gerhard Schöll verabschiedet sich nach 37 Jahren vom Bildungszentrum Bodensee-Schule in Friedrichshafen. Ein Gespräch über Schule im Wandel und was Kinder brauchen.

Herr Schöll, können Sie sich noch an Ihre ersten Schritte ins Berufsleben erinnern?Ich habe im Sommer 1982 hier an der Bodensee-Schule begonnen, zunächst als Fachlehrer. Vermutlich alles, was im Stundenplan noch übrig war, habe ich damals bekommen