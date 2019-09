Schlechtes Wetter bringt den Zeitplan des Luftschiffs durcheinander. Am Ende hebt es aber ab und macht sich auf gen Norden. Wir waren dabei und bieten Ihnen einen Einblick, wie so ein Zeppelinflug aussieht. Mit Bildern und Videos. Bild: Rosenberger, Walther

Morgens, 8 Uhr, in Friedrichshafen. In einer Stunde soll der Zeppelin mit SÜDKURIER-Lesern an Bord in Richtung Frankfurt starten. Doch das Wetter macht der Besatzung Sorgen. Zu viel Wind, zu viele Wolken. Ob das Luftschiff abhebt, ist zu diesem