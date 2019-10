von Andrea Fritz

Mit dem Räumungsverkauf vor wenigen Tagen hat sich die Firma Hage von ihren Kunden verabschiedet. Das Ende der knapp 35-jährigen Ära „Kawasaki Hage“ hat sich bereits im Mai abgezeichnet, als Josef Hage gestorben ist. Über mangelnde Aufträge konnte sich das Werkstatt-Team nie beklagen, dennoch war kein Nachfolger zu finden.

Zur Person Josef Hage, am 29. Juni 1948 in Leupolz im Allgäu geboren, hatte bereits mit zwölf Jahren ein eigenes Motorrad. Nach Kfz-Lehre und Meisterschule packte ihn die Rennlust. Er wurde fünfmaliger Deutscher Meister in den Klassen 250 und 500 ccm. 1985 gründete er die Firma Zweiradtechnik Hage in der Paulinenstraße. 1988 wurde er Kawasaki-Partner. Josef Hage starb am 24. Mai 2019.

„Wer möchte schon gerne 70 bis 90 Stunden die Woche arbeiten“, sagt Arne Nüsse, der als freier Mitarbeiter in der Werkstatt tätig gewesen ist. Josef Hage hat dies auch im Alter von 70 Jahren noch geleistet, denn im Schatten von MTU und ZF war es schwer bis unmöglich, gute Mitarbeiter zu finden. „Sie bekommen in Friedrichshafen keine guten Fachkräfte, das können sie vergessen“, sagt Arne Nüsse.

Josef Hage wurde nicht nur als Kfz-Meister und Mensch geschätzt, er hat auch Motorradrennen gewonnen. | Bild: Hage

Trauer auf Facebook, die große Zahl der Stammkunden, die der Einladung zur Abschiedsfeier gefolgt waren, die Sternfahrt, mit der sich rund 60 Motorradkameraden und das Classic-Racing-Team Bodensee von Josef Hage verabschiedet haben, zeigen, dass Hage nicht nur fachlich, sondern auch menschlich als „toller Typ“ geachtet war.

„Wer die Firma Hage gewohnt ist, wird hier nichts Vergleichbares finden“, davon ist Arne Nüsse überzeugt. Für Motoreinstellungen etwa braucht es Spezialisten. Der nächstgelegene Vertragshändler, Zweirad-Center Nuber, hat seinen Sitz im gut 40 Kilometer entfernten Lindenberg. Bis zum Motocenter Hegau in Hilzingen sind es sogar 60 Kilometer.

Was wird aus den Räumen?

Was aus den Räumen von Kawasaki Hage wird, steht noch nicht fest. Auch nicht, was Werkstattleiter Markus Lorenz und Arne Nüsse tun werden. „Weiterarbeiten, wer in dieser Branche nicht schlecht ist, der braucht sich um seine berufliche Zukunft keine Sorgen zu machen“, sagt Nüsse. Schwer wird es dagegen für Gabi Hage. Ihr bleibt nur wenig Zeit für die Trauer um ihren verstorbenen Mann, denn sie muss das Geschäft auflösen.