Das Programm für die Festivalbühne in Friedrichshafen ist damit vollständig: Nach Angaben von Veranstalter Vaddi Concerts wird am Freitagabend, 16. August 2019, Nena vor bis zu 4000 Besuchern am Häfler Seeufer auftreten, am Samstagabend darauf Michael Patrick Kelly.

Dass es nach der Premiere im vergangenen August auch im Sommer 2019 zwei Open-Air-Konzerte geben soll, hatte die Stadt bereits im Oktober mitgeteilt.

Der Vorverkauf für das Nena-Konzert in Friedrichshafen beginnt am 14. November. Karten für das Konzert von Michael Patrick Kelly sind zum Preis von 54 Euro bereits erhältlich: www.suedkurier.de/tickets

