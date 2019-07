Friedrichshafen vor 2 Stunden

Da trägt auch der Vorstandschef Tüll: RRPS-Mitarbeiter ziehen beim Christopher Street Day durch Stuttgart

Mehr als 100 Mitarbeiter von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen haben sich am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart für Diversität sowie die Gleichberechtigung, Akzeptanz und Toleranz Homosexueller, Bisexueller, Transsexueller und Transgender eingesetzt. Mit auf dem bunt gestalteten RRPS-Wagen: Vorstandsvorsitzender Andreas Schell und Personalleiterin Alexandra Kuebler.